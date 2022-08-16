Юля Барановская подралась с соперницей прямо на публике

Юлия Барановская Фото: СОЦСЕТИ

Юлия Барановская давно не появлялась в телеэфире. К счастью для поклонников, те могут следить за жизнью бывшей избранницы Андрея Аршавина благодаря соцсетям. Недавно многодетная мама показала, как развлекается.

Юлия Барановская любит удивлять поклонников. На этот раз она подралась с соперницей. Для поединка многодетная мать нарядилась в специальный дутый костюм, эмитирующий наряд борца сумо. Телеведущая недолго разогревалась, прыгая на одном месте. А потом бывшая возлюбленная Андрея Аршавина ринулась в бой.

Видео многодетная мама опубликовала в блоге. "Нет, ну, в принципе любой конфликт с Барановской выглядит и разрешается как-то так. Мне очень жалко тех, кто этого не знает", - написала Юля.

37-летняя телеведущая, к слову, активно ведет корпоративы и участвует в различных мероприятиях. Звезда "Мужского и Женского" также принимает участие в благотворительных мероприятиях.

А вот о личном знаменитость старается не говорить. Секретность, которой окружила себя Барановская, породила массу слухов. Так теледиве приписывали роман с Григорием Лепсом. Артисты вместе ездили на Донбасс.

Сама Юлия не так давно рассказала, что несвободна. Правда, раскрывать имя возлюбленного звезда экрана не стала, предпочтя сохранить тайну. "Да, у меня есть молодой человек. Но не могу сказать, что он молодой. Мне и самой не 15", - признавалась Барановская.