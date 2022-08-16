Минобороны: Президент России обратится к участникам MCIS-2022

Президент России Владимир Путин обратится к участникам MCIS-2022 Фото: REUTERS

Во вторник в Москве открывается X Московская конференция по международной безопасности (MCIS-2022), организованная Минобороны Российской Федерации.

«На открытии конференции с приветствием к участникам и гостям форума обратится Президент Российской Федерации. А с докладами по ключевым вопросам международной безопасности выступят Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина», - сообщили в Минобороны России.

На встрече профессионального сообщества будут обсуждаться проблемы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе.

По данным Минобороны России участие в MCIS-2022 примут более 700 гостей, среди них министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества из разных государств, а также представители международных организаций.

В военном ведомстве отметили, что «на полях конференции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проведет ряд двухсторонних встреч с руководителями оборонных ведомств из ряда зарубежных государств».

Онлайн-трансляция конференции будет идти на сайте Минобороны России и в социальных сетях военного ведомства.

СПРАВКА «КП»

Московская конференция по международной безопасности проводится ежегодно с 2012 года под эгидой Минобороны России. Форум последовательно укрепляет свою роль авторитетной площадки для обсуждения наиболее актуальных проблем международной безопасности и традиционно вызывает большой интерес как в России, так и за рубежом.