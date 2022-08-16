59-летняя Деми Мур показала потрясающую фигуру в бикини

Деми Мур. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Деми Мур отдыхает на яхте в Греции. На своей странице в соцсетях актриса выложила снимок в бикини, который привел ее поклонников в полный восторг. Деми, одетая в розовый купальник и накинутую поверх яркую рубашку, позирует на палубе яхты.

- Впитывая лето, - подписала фото звезда.

На фото Деми выглядит удивительно молодой и подтянутой: похоже, годы не властны над красавицей-брюнеткой. Звезда фильмов «Стриптиз» и "Привидение" по-прежнему может похвастаться подтянутой фигурой и стройными ногами.

Одной из первых в комментариях откликнулась модель Эмма Хеминг – нынешняя жена экс-супруга Деми Брюса Уиллиса. «И тебе это идет», - прокомментировала Эмма. Еще один комплимент Деми получила от своей 33-летней дочери Румер Уиллис: «Ты такая красотка, боже мой!».

Актриса отдыхает на яхте в Греции. Фото: соцсети.

В свои 59 лет Деми не только публикует снимки в бикини в соцсетях, но и позирует для рекламы купальников Andie Swim. Звезда сотрудничает с этим брендом с момента его основания. Сначала Деми просто вкладывалась в него финансово, а потом стала «лицом» марки. Съемки для рекламы новой коллекции прошли в июне на Лазурном берегу Франции. В соцсетях Деми поделилась кадрами в купальнике, снятыми в бассейне. Даже если сделать поправку на ретушь, которой неизбежно подвергаются все журнальные снимки, для своих лет актриса выглядит просто потрясающе.

Неизвестно, отдыхает ли вместе с артисткой ее бойфренд. Весной этого года Деми начала встречаться с известным шеф-поваром Даниелем Хаммом. Пара впервые засветилась вместе на Парижской неделе моды. Затем они посетили финал Открытого чемпионата Франции по теннису. Судя по фото, Деми и Даниел действительно счастливы вместе. Новый бойфренд актрисы моложе нее на 13 лет. Даниэль – швейцарец, он владеем собственным веганским рестораном.

В июне Деми снялась для рекламы купальников. Фото: соцсети.

Напомним, актриса трижды была замужем. Ее первым мужем стал рок-музыкант Фредди Мур, чью фамилию она носит до сих пор. Вторым супругом актрисы стал «Крепкий орешек» Брюс Уиллис. В браке у них родились три дочки – Румер, Скаут и Таллула. Но после 13 лет отношений супруги решили разойтись.

В 2005 году Мур после двухлетнего романа вышла замуж за актера Эштона Катчера. Он был младше ее на 15 лет. Их брак закончился громким скандалом – Эштон изменил ей. Бракоразводный процесс голливудской пары длился несколько лет.