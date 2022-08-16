Видео работы ЗРК «Тор-М2» на Украине опубликовало Минобороны России

Система противовоздушной обороны знает каждого «воздушного врага» в лицо

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» Западного военного округа, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции

«Система противовоздушной обороны знает каждого «воздушного врага» в лицо – это самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и даже баллистические ракеты. ЗРК могут поражать в своем диапазоне высот и дальности практически все типы целей», - заявили в Минобороны России.

По словам операторов комплекс может увидеть и распознать с помощью системы оповещения «свой-чужой» с 30 километров до 40 целей размером с теннисный мячик. Для того, чтобы расстрелять их «Тору» не обязательно останавливаться, стрелять он может и на ходу.

«Ночью боевой расчет и зенитный ракетный комплекс впервые поразил баллистическую ракету «Точка-У» ВСУ», - рассказал журналистам начальник расчета ЗРК «Тор-М2» Андрей.

Ракета летела в сторону российской границы и очевидно предназначалась для удара по одному из населенных пунктов. Но туда она не долетела, а упала посреди поля. Попали с первого выстрела: поражающие элементы попали в хвостовую часть, ракета отклонилась, упала и загорелась.

Андрей показал рабочую кабину боевой машины, которая оборудована климат-контролем и системами датчиков, что позволяют изменять угол крена машины, а еще заводить комплекс с одной кнопки.

Кроме бортового компьютера и кондиционера «Тор-М2» оборудован видео камерами с обзором 360 градусов.

«Тор-М2» в состоянии защитить и себя. Для того чтобы приготовиться к залпу, ему потребуется лишь несколько секунд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Минобороны: под Харьковом уничтожен пункт временной дислокации наемников

Ликвидированы более 100 вооруженных граждан Польши и Германии, которые решили заработать на Украине убийствами мирных граждан Донбасса (подробности) Минобороны продемонстрировало ночной удар «Искандера» по позициям ВСУ

Оперативно-тактические ракетные комплексы уничтожают объекты военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (подробности)