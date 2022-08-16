Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2022» запустит диверсификацию ОПК

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2022» будет проходить до 20 августа 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» стартует обширная научно-деловая программа (НДП) Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2022», предусматривающая проведение более 300 мероприятий, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Об этом заявили в Минобороны России.

«Традиционно этот форум «Армия» позволяет экспертному сообществу определить приоритетные направления межведомственного взаимодействия в области обороны государства, развития оборонно-промышленного комплекса, военно-технической сферы, которые впоследствии находят широкое применение при создании перспективных комплексов и систем военного назначения», - сообщили в военном ведомстве.

Знаковым мероприятием форума станет Конгресс «Диверсификация ОПК», организованный Коллегией Военно-промышленной комиссии РФ при поддержке Правительства Российской Федерации.

В работе форума примут участие более 100 научно-исследовательских учреждений и организаций Министерства обороны и Министерства образования и науки России. Научно-деловая программа форума в этом году объединена в четыре тематических блока: военное искусство и строительство Вооруженных Сил, вооружение, военная техника и технологии искусственного интеллекта, воинское обучение и воспитание и военная экономика и военное право.

В целях повышения качества мероприятий научно-деловой программы модераторам удалось собрать на одной площадке представителей органов государственной власти, научных и деловых кругов, высшей школы и Российской академии наук, известных общественных деятелей, инженеров, специалистов и экспертов в области обороны, а также представителей 80 иностранных государств.

В рамках форума запланирован к проведению ряд мероприятий посвященных юным талантам, развитию системы отбора и сопровождения молодежи с высокими интеллектуальными способностями, организаторами которых выступают ГУИР МО РФ и технополис «ЭРА».

«Для расширения географии в ходе мероприятий Форума планируется использование возможностей видео-конференц-связи, позволяющей существенно расширить число участников дискуссии, привлечь к ней представителей организаций, расположенных за пределами Москвы и Московской области, а также продемонстрировать в реальном времени функциональные возможности техники и вооружения. Будет организована видеоконференцсвязь с 16 городами», - отметили в военном ведомстве.

Впервые в КВЦ «Патриот» будут проведены X Московская конференция по международной безопасности, а также международный антифашистский конгресс, направленный на противодействие фальсификации истории, героизации нацизма и проникновению идеологии экстремизма.

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2022» будет проходить до 20 августа 2022 года.