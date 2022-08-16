Когда банки дарят подарки

2022 год – особенный для Московского кредитного банка (МКБ). Юбилейный! Ровно три десятилетия назад МКБ появился на финансовом рынке страны. Какой же праздник без подарков? Специально к юбилею банк запустил новый вклад «МКБ. 30 лет» со ставкой до 7,8% годовых.

Максимальную доходность — 7,8% годовых — можно получить, если открыть депозит в мобильном приложении «МКБ Онлайн» или на платформе Финуслуги Московской биржи. На счет можно положить сумму от 30 тыс. до 3 млн рублей на 18 месяцев. Весь процесс проходит в режиме онлайн. Оформить депозит можно в любой точке страны — везде, где ловит интернет.

Тем, кто хочет лично проконтролировать работу сотрудников банка и подробно расспросить про детали — могут открыть вклад в отделениях МКБ. В таком случае доходность составит 7,5% годовых при размещении сбережений на аналогичных условиях. Один раз можно пролонгировать вклад по ставке, которая будет действовать в банке на момент продления. Выплата накопленных процентов происходит в конце срока. Открыть вклад «МКБ. 30 лет» любой желающий может до 12 сентября 2022 года.

«На протяжении 30 лет МКБ выступает гарантом финансовой надежности для клиентов. Мы внедряем технологичные сервисы, совершенствуем качество обслуживания, разрабатываем продукты, отвечающие потребностям россиян. Специальный вклад, который мы предложили нашим клиентам — благодарность за доверие к банку в течение нескольких десятилетий», — отметила начальник управления развития депозитных продуктов МКБ Юлия Алексеева.