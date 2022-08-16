Не талант: певец Shaman раскрыл секрет своего успеха

На крымский фестиваль «Таврида» Ярослав Дронов, выстреливший с патриотичным хитом «Я русский» под псевдонимом Shaman, приехал не впервые. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На крымский фестиваль «Таврида» Ярослав Дронов, выстреливший с патриотичным хитом «Я русский» под псевдонимом Shaman, приехал не впервые. В 2016 году он уже выступал на местной сцене, но тогда его популярность была далека от нынешних масштабов. Впрочем, звездой шоу-бизнеса Shaman не ощущает себя и сейчас.

- Мне не нравится слово «звезда» - сразу не очень хорошая рифма подбирается, - признался певец репортерам KP.RU за кулисами фестиваля. - Но за шесть лет многое изменилось, и на «Тавриде» в том числе. Сегодня я вижу огромное количество людей, вижу, как фестиваль развивается семимильными шагами - и то ли еще будет.

Певец Shaman ответил на сравнения с Олегом Газмановым Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Что можете сказать молодым артистам, которые сегодня выступают на «Тавриде»? Как им добиться успеха? – поинтересовались журналисты.

- Мне 30 лет, а мой творческий путь на сегодня составляет 15 лет, ровно половину. Конечно, это тяжело, но я считаю, что у каждого артиста, который хочет надолго остаться в профессии, должен быть такой путь. Мой рецепт прост: работать и верить, верить и работать. Плюс упорство. Потому что талантливых людей очень много. А вот упорных нет.

- Как вас приняли в шоу-бизнесе?

- Так получилось, что я пробивался самостоятельно. Мне из коллег по шоу-бизнесу никогда никто не помогал. Поэтому у меня контактов с ними никогда не было и нет. Я протоптал свою тропинку и мне комфортно, потому что именно на ней встретился со своей аудиторией. И как ни странно, я продвигал и продвигаю свои песни через Интернет.

- Знаете, что вас называют молодым Олегом Газмановым?

- Ну а что в этом плохого? Вы посмотрите на Олега Газманова, как он потрясающе выглядит в 71 год, какие он дает концерты. Кстати, мы постоянно пересекаемся с ним на разных площадках. Вот недавно, например, я выступал на Дне города, а он там отыграл за день до меня. И так происходит регулярно. Но лично мы пока не общались. Думаю, очень скоро наконец познакомимся.

- А кто из артистов у вас в плей-листе?

- Если брать русскоязычных, мне нравится Александр Вертинский, Леонид Утесов, Марк Бернес. Из корифеев на эстраде мне нравится Олег Газманов, Григорий Лепс, Николай Носков – их много.

Певец Shaman раскрыл секрет своего успеха Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А жанр какой нравится?

- Хороший вопрос. Когда мне говорят, что мол, у меня патриотическая песня, мне не очень нравится, что меня загоняют в категорию жанров. Потому что для меня это не патриотическая песня, а песня от души, это моё мироощущение. Для меня музыка – единый организм, как ребенок. Ты же не можешь у ребенка любить только палец на левой ноге или правый глаз. Ты любишь его целиком. И в каждом жанре музыки можно найти что-то прикольное.

- Как вам Крым? Успели искупаться, позагорать?

- Мне нельзя загорать: очень светлая кожа, врачи не рекомендуют. Поэтому я предпочитаю дожидаться заката и выходить на сцену под покровом ночи. Я же Shaman, мне надо какой-то мистики нагнать. А сегодня сразу после концерта мы сядем на машину и всю ночь будем добираться до Сочи, где у нас концерт. Затем Анапа, Геленджик, опять ночные переезды. Но я заряжаюсь на концертах, поэтому сил хватит. Да и все-таки не старик я еще!

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