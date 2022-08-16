Тайна «английских кругов»: Кто на самом деле оставляет загадочные пиктограммы на полях

Характерный рисунок из согнутых колосьев

А ежи колдуны что-то топчут в тумане

В 2022 году исполняется 40 лет с тех пор, как ученые взялись понять, каким образом на зерновых полях возникают так называемые английские круги – участки правильной геометрической формы с полегшими колосьями внутри. Не сломанными, а аккуратно согнутыми. В 1982 году три таких круга диаметром по 18 метров заметил фермер из английского графства Уилтшир на своем овсяном поле. СМИ увлеченно растиражировали эту новость, на поле хлынули всевозможные специалисты. И в первую очередь уфологи. Они долгое время доказывали, что круги оставлены «летающими тарелками», то есть, представляют из себя следы от их посадок. Но с годами пришлось усомниться в «тарелочной» версии – со всего мира шли сообщения о сотнях кругов, появляющихся в разных странах. Их форма усложнилась до умопомрачительной, популярным стал термин «пиктограммы». Уфологи продолжали настаивать, что усложненно колосья тоже укладывают инопланетяне, но не приминают «тарелками», а откуда-то как-то гнут дистанционно. Более-менее серьезный ученые, увлекшиеся «кругами», успели выделиться в отдельный отряд цереологов, поднаторели, многому удивились, но, в итоге, не предложили никакого путного объяснения феномена. Цереологами они стали называть себя в честь Цереры, римской богини земледелия.

Рисунок, появившийся в Англии в 2022 году

Один из предводителей английских цереологов Колин Эндрюс как-то держал ответ аж перед самой Маргарет Тэтчер. Та впечатлилась, послала военные вертолеты. Но делу это не помогло.

Пат Дельгадо, американский коллега Эндрюса, несколько лет подряд завозил на поля тонны научной аппаратуры. Однажды он почти стал свидетелем образования пиктограммы. Но в итоге прозевал. Еще вечером пшеница стояла ровненькая, а наутро просыпается - уже уложена. Кто, как? Загадка. «Вроде бы что-то свистело и сверкало», - оправдывались потом сам ученый и его коллеги.

Ровным счетом ничего не прояснили и обнаруженные аномалии. Стрелки компаса внутри кругов порой указывают неверное направление или беспорядочно вращаются. Звукозаписывающая аппаратура фиксирует пронзительный пульсирующий звук, жужжание, щелчки, а то и какие-то трели. Как бы внутри головы возникают звуки. В атмосфере появляется свечение. А в почве обнаруживаются продукты распада коротко живущих радиоактивных изотопов.

На Кубани круги проще.

Прежде, когда фотографировали внутри кругов, используя пленочные аппараты, на пленке возникали цветные полосы. Бывало, что изображения двоились, а тени от предметов не соответствовали естественному положению. Кинокамеры и магнитофоны в круге выключались, но вне круга опять начинали работать. У людей, долго находившихся в круге, возникала головная боль, тошнота, головокружение, судороги, а у некоторых – необычные ощущения или эйфория. Бывало и совсем уж сверхъестественное– одного исследователя неведомая сила выкинула из круга. Лозоходцы надежно фиксируют местоположение круга даже после того, как поле полностью убрано и никаких видимых следов пиктограммы не осталось не осталось. Собаки и коровы, выказывают страх и отказываются идти в круг. Они также избегают таких мест даже еще до образования круга.

Полное непонимание учеными природы явления повлекло за собой массу гипотез еще более затейливых, чем сами пиктограммы. Наиболее смешная из них про ежей. Мол, это они сбиваются в стаи и топчут поля под покровом ночи или тумана.

Старинная гравюра с дьяволом и созданным им кругом.

Микроволновка на поле

Цереологи, среди прочих аномалий, часто поминали обнаруженные ими следы воздействия СВЧ-излучения на растения. Но предположить, что оно – это излучение - и гнет колосья не решались. А старший научный сотрудник НИИ точных приборов Роскосмоса, действительный член Русского географического общества Станислав Смирнов решился. Уверял: если поместить колосья в микроволновку, то они согнутся прямо на глазах.

Колоски, надерганные для опытов.

Несколько лет назад я поверил ему на слово, а теперь решил проверить. Экспериментально. Надрал с ближайшей полянки колосков - каких-то дикорастущих злаков. В СВЧ-печь они целиком не лезли. Решил смоделировать ситуацию – нарезать из колосков небольшие участки, содержащие «коленца» - утолщения. Многие ученые рассказывали, что в коленцах колоски и гнутся.

Нарезанные экспериментальные объекты я поместил в кружку, её – в микроволновку, включив на три минуты умеренный режим.

В утолщениях – коленцах – колоски обычно сгибаются.

Нет, мои колоски не стали гнуться на глазах. Но коленца размягчились - стали такими податливыми, что я легко согнул их руками. Подчеркну, не сломал, а согнул, ничуть не повредив. То есть, СВЧ-излучение оказало воздействие. Отдельно приложенная сила благодаря ему сработала и закрепила - колоски так и остались согнутыми. Считаю, что эксперимент удался. Ну, почти.

Как объяснял Смирнов, в реальных – полевых – условиях, СВЧ-излучение идет из недр. Его источником становится разлом – сильно сдавленные гранитные породы в нем. Подобный эффект, сжимая гранитный куб, обнаружили исследователи из Денверского университета США (University of Denver). Несколько раз фиксировали его и во время землетрясений, наблюдая при этом яркие вспышки и выскакивающие светящиеся шары.

Экспериментальные образцы в СВЧ-печи.

Из расчетов Смирнова выходило: энергии разлома могло хватить на то, чтобы согнуть колосья в круг диаметром в несколько десятков метров, если её усилить. Своеобразные усилители в природе есть. Ими становятся так называемые линзы горной породы - геологические тела с близкой к чечевице формой. Например, наполненные мелом.

Линзы преломляют и фокусирует электромагнитные волны словно свет. Вырываясь в атмосферу, излучение формирует вихри – иной раз много вихрей, ионизирует молекулы воздуха и образует облако плазмы. А оно, в свою очередь, отражает электромагнитные волны, подобно ионосфере Земли. Словом, на полях «рисуют» СВЧ-излучение, вихри и плазма, почему-то никогда на выходя «рисунками» за кромки полей. Я, конечно, предельно упрощаю – научное объяснение с формулами и терминами гораздо сложнее. Но суть от этого не меняется – природа английских кругов земная. Если верить российскому ученому.

Вихрь и плазма, в итоге, рассеиваются, увлекая за собой ионизированные молекулы воздуха. И тогда возникает слабый порыв ветра, ощущаемый наблюдателями.

Раз в кругах на хлебных полях часто отказывает электроника, а у людей в голове возникает какие-то шумы, значит это свидетельствует о том, что поток земной энергии здесь еще не иссяк и способен навредить здоровью. Недаром животные избегают этих мест.

Ученый отвечает и на вопрос, почему чаще всего круги образуются в Англии. Якобы потому, что именно здесь, особенно в графствах Уилтшир и Хэмпшир, имеется множество невысоких меловых холмов, образующих те самые геологические линзы, которые фокусируют энергию недр.

Логику разъяснений портит невероятная сложность и очевидная осмысленность «пиктограмм». Поэтому многие до пор и причисляют их к творениям инопланетного разума, совершенно не понимая, правда, зачем он так творит. Что, однако, ничуть не смущает. Оправдание такое: нам невдомек, с какой целью и кто изрисовал линиями и фигурами плато Наска в Перу. Куда уж нам понять назначение «английских кругов».

СВЧ-излучение размягчило коленца так, они стали легко гнуться.

ИТОГО

СВЧ-излучение, похоже, и в самом деле участвует в «укладке» колосьев. По крайней мере, способствует. Но сама сила, которая формирует удивительные узоры пиктограмм, остается неведомой.

Возможно колосья гнутся под действием собственного веса – по мере созревания посевов кругов становится больше.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

«Полевая страда» английских кругов начинается с апреля и продолжается до сентября. Учет им ведет признанный лидер цереологов Люси Прингл, фотографирует их с вертолета. «Ветеран движения» собрала архив с 1990 года. В нем сотни кругов только английского происхождения.