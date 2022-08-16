Американские психиатры забастовали из-за резкого наплыва пациентов

На одного специалиста теперь приходится 2600 обращений Фото: Shutterstock

Тысячи клинических психологов, психиатров и психотерапевтов начали проводить пикеты и митинги в Калифорнии. Если их требования не будут удовлетворены, они намерены расширить забастовочное движение.

Члены профсоюза психиатров требуют повышения выплат от медицинских страховщиков и снижения бюрократических формальностей. Дело в том, что в последние пару лет — после начала пандемии — работа психиатров в США превратилась в настоящий ад. Число обращений растет настольно бурными темпами, что дипломированные специалисты просто не справляются с таким наплывом. Среднее время от обращения до первого приема в Калифорнии составляет несколько месяцев. Не удивительно: ведь по статистике, в этом штате, в среднем, на 2600 пациентов приходится один практикующий психиатр, сообщает CNN.

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) уже заявляла, что пандемия COVID-19 вызвала почти 25-процентный рост числа людей, начавших испытывать тревогу и депрессию, причем в США этот показатель еще выше. Национальная педиатрическая ассоциация США сообщила, что проблемы с психическим здоровьем американцев выросли до масштабов «национальной чрезвычайной ситуации». Штаты также занимают первое место в мире, по числу людей которые регулярно принимают антидепрессанты — 110 человек на каждую 1000 населения.