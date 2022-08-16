Шойгу: Россия и Лаос проведут в 2022 году совместные учения

Глава военного ведомства отметил, что Россия дорожит дружбой с Лаосом. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу открывая переговоры на 10-й Московской конференции по международной безопасности с вице-премьером и главой военного ведомства республики Тянсамоном Тяннялатом заявил, что Россия и Лаос проведут совместные учения танковых подразделений - «Ларос-2022».

Вот как Сергей Шойгу заявил о подготовке к «Ларос-2022» в беседе с Тянсамоном Тяннялатом: «Отмечаем успешную работу действующего механизма российско-лаосского военного сотрудничества. В текущем году у наших оборонных ведомств насыщенная программа мероприятий, включая предстоящее российско-лаосские учения танковых подразделений "Ларос-2022", которые пройдут на ваших полигонах. Мы, безусловно, к этому готовимся и будем в этом участвовать».

Глава военного ведомства также отметил, что Россия дорожит дружбой с Лаосом - давним и надежным партнером России в Юго-Восточной Азии, разделяющим взгляды России по многим международным вопросам.

Поблагодарив лаосского коллегу за участие в Международном военно-техническом форуме "Армия" Шойгу предложил ему обменяться «мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия».

Министр обороны Лаоса в свою очередь отметил, что делегация его страны «высоко оценивает каждую встречу с главой российского военного ведомства и руководством Минобороны России».

Напомним, на Форуме с передовыми техническими решениями и перспективными разработками предприятий оборонно-промышленного комплекса России прибыли ознакомиться представители более 70 государств. Они увидят разработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий образцы продукции военного назначения более 1500 предприятий и организаций.

В рамках форума среди 289 мероприятий впервые пройдет Международный антифашистский конгресс, а в рамках пленарных заседаний по отдельным темам региональной повестки с докладами выступят представители Главного оперативного и Главного управления Генштаба Вооруженных Сил России.