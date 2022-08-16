На форум «Армия-2022» прибыли 19 министров обороны

Официальные подтверждения об участии в мероприятиях форума иностранных делегаций продолжают поступать. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

«Нынешний форум посетили 19 министров обороны, 12 начальников Генштабов, 25 заместителей министров обороны и 49 военных экспертов и представителей иностранных посольств в Российской Федерации», - заявил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России Александр Осадчук.

Он отметил, что официальные подтверждения об участии в мероприятиях форума иностранных делегаций продолжают поступать.

«Если накануне форума такие подтверждения поступили от 72 государств, то по состоянию на 15 августа их количество достигло 87», - отметил генерал-майор.

По словам Осадчука в первый день работы Форума организованы и проведены двусторонние встречи заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с представителями военных ведомств Брунеи, Бангладеша, Венесуэлы.

Кроме того, по линии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации проведены двусторонние встречи с делегациями Армении, Белоруссии, Бурунди, Ирана, Уганды.

На площадке форума «АРМИЯ-2022» продукцию военного и двойного назначения представили 32 компании и организации из 6 стран.

Кстати, по данным официального аудита Форума в статической экспозиции принимают участие 1 497 предприятий и организаций, которыми представлены более 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.