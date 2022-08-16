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Экономика16 августа 2022 10:27

Банки начали присоединяться к агрегатору банковских приложений для iOS

Клиентам российских банков, которые пользуются смартфонами на платформе iOS, для скачивания в магазине App Store доступно новое мобильное приложение банков СБОЛ «Система банковского обслуживания для людей» разработчика «Открытые ИТ-решения»

Первым подключился Сбер. Разработчики обещают, что в ближайшее время в приложении будут добавлены услуги для клиентов разных крупных российских банков.

В Сбере в свою очередь рекомендуют использовать приложение компании «Открытые ИТ-решения» своим клиентам владельцам устройств Apple, на которых еще не установлено приложение Сбербанк Онлайн». «Наши самые востребованные банковские сервисы стали доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в AppStore»,- сообщила пресс-служба.

Там же напомнили, что тем клиентам, у которых уже ранее было установлено приложение СберБанк Онлайн, удалять его не нужно, приложение банка работает в штатном режиме с предоставлением полного набора сервисов.

Благодаря приложению клиенты российских банков могут онлайн осуществлять переводы, оплачивать услуги, транспорт, телефонную связь и проводить другие привычные банковские операции. Приложение обладает высоким уровнем защиты и абсолютно безопасно в использовании.

«Сбер как флагман банковского сектора, скорее всего, действовал на опережение, ища возможности предоставить своим клиентам, которые пользуются iOS, беспрепятственный доступ к сервисам. Думаю, что в кротчайшие сроки в агрегаторе приложений появятся и другие банки. Это удобно для сами пользователей и дает и гарантию, что приложение принадлежит именно конкретному банку. Думаю, что сервис будет популярен как среди кредитных организаций, так и у населения», - отметил Андрей Киселев, председатель совета директоров ЦЭР.РФ.

БИЗНЕС-ПРЕСС