Молодые мастера северных профессий получили признание

Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Арктика давно перестала быть территорией, «где живут оленеводы, и рыбачат рыбаки». Это регион, где активно осваиваются месторождения, появляются перерабатывающие предприятия, развивается транспортная и энергетическая инфраструктура. И, конечно, где сохраняются народные промыслы и отрасли. А это значит, что Северу нужны профессионалы в самых разных сферах деятельности: геопространственных технологиях и животноводстве, информационных технологиях и кулинарии, обслуживании техники и медицине, инженерии и туризме.

Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Поэтому на первом чемпионате профессионального мастерства по северным профессиям были представлены как традиционные компетенции Агентства развития навыков и профессий, так и соревновательные дисциплины, разработанные, или подстроенные под особенности регионов Арктической зоны.

Например, молодые кулинары готовили традиционные для северной кухни блюда из оленины, рыбы и ягод. Главным экспертом на этой площадке выступил наставник победителей мирового и европейского чемпионатов WorldSkills по профессиональному мастерству в компетенции «Поварское дело» Евгений Иришкин.

Работу участников чемпионата оценивали несколько десятков экспертов Агентства развития навыков и профессий. Соревнования проходили в мурманской Долине Уюта в течение трех дней. В них участвовали 80 студентов колледжей из девяти регионов в возрасте от 16 до 22 лет. Молодые мастера продемонстрировали профессиональные навыки в 15 компетенциях: «Геопространственные технологии», «Сантехника и отопление», «Инженерный дизайн CAD», «Обслуживание грузовой техники», «Обслуживание тяжелой техники», «Эксплуатация судов водного транспорта», «Животновод (Оленевод)», «Национальная кухня», «Резьба по дереву и кости», «Электромонтаж», «Сетевое и системное администрирование», «Медицинский и социальный уход», «Сварочные технологии», «Народные промыслы коренных народов Арктики» и «Арктический туризм».

Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

СЕВЕРУ НУЖНЫ ХОРОШИЕ СПЕЦЫ

Соревнования входят в план председательства России в Арктическом совете. Их организовали министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и правительство Мурманской области, оператором чемпионата выступил Фонд Росконгресс. Задача таких соревнований в том, что они, по мысли организаторов, способствуют налаживанию взаимодействия между регионами, и каналов коммуникаций между работодателями и колледжами.

Кстати, в ходе деловой программы, состоявшейся в рамках чемпионата, эксперты обсудили успешные практики совершенствования кадрового потенциала молодежи северных регионов страны. По словам заместителя генерального директора — технического директора Агентства развития навыков и профессий Алексея Тымчикова, наработанные организацией практики направлены на установление прямого контакта между предприятиями и профильными образовательными учреждениями и позволяют обеспечить соответствие молодого специалиста запросам работодателя.

Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

-Как правило, предприятия говорят на своем языке, а образование – на своем. И в этом смысле наши инструменты призваны выступить в роли своеобразного переводчика-коммуникатора. Один из таких инструментов - чемпионаты профессионального мастерства. Их проведение позволяет организовать встречу представителей работодателей и образования, на которой они могут не просто пообщаться, а подробно обсудить навыки и компетенции, нужные предприятиям в текущей ситуации и в долгосрочной перспективе, сформировать конкретный запрос и техническое задание на подготовку кадров, - сказал Алексей Тымчиков.

По инициативе Агентства развития навыков и профессий в течение двух лет создаются корпоративные Центры опережающей подготовки. Этот проект реализуется в рамках национального проекта «Производительность труда» и уже привлек более 30 крупных компаний.

-Взаимодействуя с компаниями, мы выявляем проблемные производственные участки, учим проводить аудит рабочих мест, анализируя как состояние рабочего места и оборудования, так и навыки каждого сотрудника. А потом разрабатываем корпоративный стандарт - прообраз желаемого профиля специалиста, который впоследствии используется при адресной подготовке и переподготовке кадров под запрос конкретного работодателя, - рассказал руководитель сети корпоративных Центров опережающей подготовки Агентства Тимур Хакимов.

Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

ОЛЕНЕВОДЫ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ

Единственной компетенцией чемпионата, в которой соединились традиции, технологии и спорт, стала «Оленеводство». Благодаря такому сочетанию она стала и самой зрелищной. Немало зрителей собралось на площадке у хоккейного корта, когда пятеро участников демонстрировали мастерство владения арканом. Надо сказать, набросить петлю на шест удалось только одному из них. Успех в этой дисциплине, конечно, приближал к победе, но не был определяющим. За три дня молодые оленеводы выполнили несколько соревновательных заданий.

На первом этапе они должны были построить на компьютере оптимальный маршрут миграции стада, спроектировать стойбище. Эксперты оценивали, как расположены чум и балок, насколько близко находится источник воды, стадо. Следующим заданием был ремонт снегохода.

-Задание, как и во всех компетенциях, максимально приближено к реальной жизни. Это неисправность, которую можно устранить в тундре «на коленке», вдали от сервисных центров. Например, на сильном морозе бывает, что каленый кончик пружины стартера отламывается, если со всего маху дернуть шнур. Ребята должны починить стартер, поставить его на снегоход и завести, - пояснил главный эксперт в компетенции «Оленеводство» Алексей Бельченко.

На следующий день участники изготавливали из кожи оленью упряжь, а потом строили летний чум. Лучшим в этой компетенции эксперты признали студента Арктического колледжа народов Севера (Якутия) Дмитрия Волкова.

- Задания были простые, потому что мне это давно знакомо – вся моя семья в родовой общине занимается оленеводством. Когда закончу колледж, думаю еще освоить специальность электрика. Не знаю, буду, или нет работать оленеводом, но тундра зовет. Тянет меня туда. Ведь все детство в ней прошло, и все мои корни - там, - рассказал победитель чемпионата Дмитрий Волков.

В «РЕЗЬБЕ ПО КОСТИ» - ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

Это искусство издавна считается мужским занятием. По словам эксперта- компатриота компетенции «Резьба по дереву и кости» Анатолия Сотруева, в северных регионах это ремесло популярно: изделия из кости используются в одежде, упряжи, предметах домашнего обихода. А сувениры, изготовленные мастерами-резчиками, оставляют добрую память о Севере на всю жизнь.

Но так получилось, что на чемпионате соревновались в мастерстве резчиков только девушки - студентки художественных колледжей и колледжей декоративно-прикладного искусства.

Они должны были вырезать из рога лося фигурку лежащего на снегу ребенка, и при этом не только отразить в своей работе сходство с оригиналом, но и передать «характер» материала.

Причем, для одной из них участниц работа с костью стала своего рода вызовом.

-Для нас резьба по кости – необычная дисциплина. В нашем колледже преподают только деревообработку, потому что мастеров-костерезов не осталось. Я думаю, этот чемпионат – хороший стимул для студентов стать преподавателями и развивать это искусство в своем колледже. Чтобы не потерять это древнее искусство, нашей молодежи надо передать навыки костерезов, - поделился мыслями эксперт-компатриот из Сыктывкара Александр Выборов. Тем не менее, его подопечная Ксения Волкова завоевала «серебро» чемпионата.

Имена победителей и призеров Первого чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям были названы в воскресенье 14 августа.

На церемонии награждения директор департамента развития Арктической зоны Российской Федерации и реализации инфраструктурных проектов Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Сослан Абисалов сказал, что развитие российской Арктики крайне важно для комплексного роста экономики страны, а обеспечение ее кадровых запросов – одна из ключевых задач, так как люди в этом процессе – главный ресурс. Поэтому на Севере необходимо продолжать последовательную и системную работу, направленную на раскрытие кадрового потенциала граждан. Чемпионат по северным профессиям стал очередным шагом на этом пути.

Сослану Абисалову был передан флаг чемпионата. Флаг отправится в регион, который в 2023 году будет принимать следующий чемпионат по северным профессиям.