Зачем Зеленский зачищает СБУ

Когда глава государства увольняет сразу несколько представителей спецслужб высокого ранга – это уже симптом. Фото: REUTERS

Когда глава государства увольняет сразу несколько представителей спецслужб высокого ранга – это уже симптом. Когда это делается в разгар боевых действий – это уже диагноз. Владимир Зеленский уволил со своих постов начальников СБУ Львовской, Тернопольской и Киевской областей. Незадолго до этого своих кресел лишились начальники СБУ по Сумской, Полтавской, Закарпатской, Днепропетровской и Харьковской областям. В окружении президента говорят, что на этом чистки не закончатся. А то и перекинутся на другие силовые ведомства.

В июле, напомню, Зеленский уволил главу СБУ и генерального прокурора.

О чем могут говорить кадровые решения президента по Службе безопасности Украины? Во-первых, Зеленскому некому доверять. Его западные кураторы убрали уже практически всех близких людей «слуги народа», не оставив в окружении главы государства тех, на кого он мог бы опереться в случае необходимости. Ротацией кадров Зеленский старается избежать возможности появления каких бы то ни было центров силы, кроме его. Особенно это важно в преддверии президентских выборов, на которых бывший комик очень хотел бы победить. Иначе ему могут многое предъявить.

Во-вторых, таким образом президент пытается продемонстрировать населению, кто виноват в неудачах – будь то военные, экономические или социальные. Отвести удар от себя и продемонстрировать жесткую волю. А заодно напомнить о "коварной кремлевской агентуре", которая якобы проникла в самые высокие эшелоны украинской силовой машины. Я бы, честно говоря, был только за, но заявления Зеленского больше похожи на паранойю. Или ее имитацию, за которой холодный расчет – лишить политических конкурентов возможностей и влияния. То, что на Украине политика паркетная давно переплетена со спецслужбами, думаю, ни для кого не секрет. Тут еще бывшему артисту придется повоевать с Арсеном Аваковым, вот на это я бы посмотрел.

С кем Зеленскому будет сложно конкурировать, так это с военными. Командующий ВСУ набирает не только внутриполитический вес, но и международный. «Главный атаман Украины», - так его назвали восторженные польские журналисты. А психотип президента Украины не позволяет ему смотреть за ростом популярности генерала. А значит следующих чисток можно ждать в Минобороны Украины. Заодно покажут, кто виноват в неудачах на фронте.