Минобороны сообщило, что принимаются меры для ликвидации последствий диверсии на складе под Джанкоем в Крыму. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

ПРИЧИНА ВЗРЫВОВ ПОД ДЖАНКОЕМ В КРЫМУ - ДИВЕРСИЯ

В Крыму произошла детонация боеприпасов на военном складе в Джанкойском районе - у самой границы с Херсонской областью.

Первой - около 6 утра - загорелась трансформаторная подстанция. Оттуда огонь перешел на площадку временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Там уже случились взрывы снарядов.

Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов пострадали два человека. Нанесен ущерб и гражданским объектам - в селе Майское повреждены линии электропередач, электростанция и жилые дома. Также из-за попадания сдетонировавшего снаряда разбито полотно на железной дороге, из-за чего задерживаются поезда.

Минобороны, в свою очередь, сообщило, что пожар в части произошел из-за диверсии: «Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии», - говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Сейчас на месте работают его специалисты.

ПОЧЕРК БАНДЕРОВЦЕВ

Пожар в военной части в поселке Майское прокомментировал в беседе с Радио "Комсомольская правда" военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Все внимание мы сосредоточили на проведении специальной военной операции. И, наверное, это правильно. Но не надо забывать о тылах, что бандеровцы - специалисты именно по диверсионной работе. Они до 1956-го только и занимались тем, что убивали просвещенных людей в деревнях. Так что надо усиливать бдительность возле таких объектов, как склады. В том числе и более тщательно следить за обустройством складов - они должны содержаться по всем нормам и правилам.

У нас был большой опыт противодиверсионной борьбы и у НКВД, и у Вооруженных сил. Было написано много учеников, документов. Не лишним будет стряхнуть с них пыль и еще раз перечитать».

ОТКУДА ДИВЕРСАНТЫ

Стоит отметить, что Крым является одним из наиболее защищенных регионов страны наряду с Калининградом и Курилами. Их еще называют «Три К». (О том, как защищен полуостров, мы подробно рассказывали по ссылке).

И если от удара с воздуха, с моря, или высадки десанта защита, практически стопроцентная, то с диверсантами работать куда сложнее. Дело в том, что «в 2014 году (во время возвращения Крыма в состав России) из 19 тысяч украинских военных на полуострове остались 13 тысяч. Многие из них решили продолжить службу в Российской армии. Возможно, некоторых из них завербовала СБУ - Служба безопасности Украины.

"Могут оказаться завербованными и обычные туристы-курортники, и даже сами жители полуострова", - говорил тогда военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец.

В то же время на месте уже работают все специальный службы России, которые уже в ближайшее время установят всех причастных и способ организации этой диверсии. Более того, после любого ЧП, тем более такого масштабного, в каждой части идут проверки и усиления, которые не позволят повторится такой ситуации.

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