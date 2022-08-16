«Дешевле жилье и авиабилеты»: Премьер завершил турне по Дальнему Востоку

Михаил Мишустин и губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

За последние годы на Дальнем Востоке построено больше полутысячи предприятий. Это около 100 тысяч новых рабочих мест. Но жителям нужен не только стабильный доход, но и более комфортные условия для жизни. Вот их сейчас и создают.

Во-первых, программа «Дальневосточный квартал». Она нужна для того, чтобы обеспечить жителей комфортным жильем.

- У программы три цели. Первая – построить больше жилья. Она продолжает «Дальневосточную ипотеку», и люди, получив дешёвый кредит, имеют больше возможностей для покупки. Второе: жилье будет более качественным за счет того, что мы предъявляем заранее сформулированные требования. И третье: жилье будет дешевле, - пояснил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Снизить цены получится за счет льготных режимов для застройщиков. Им дают бесплатные участки земли. По расчетам министерства, к 2029 году по этой программе получится возвести на Дальнем Востоке 2 млн квадратных метров жилья.

- Главное, что это комплексная застройка территорий, когда территориальное планирование делается с умом и учитываются все потребности людей, когда это делают комфортно, безопасно, с учетом необходимости социальной инфраструктуры – больниц, школ, садиков и соответствующих дорог. Именно квартал, а не какой-то один дом, тем более оторванный от инфраструктуры, - пояснил нюансы программы премьер Михаил Мишустин.

При этом большинство материалов будут отечественными. Их производство обеспечат тут же – на Дальнем Востоке.

- Строительный материал сегодня — это основа развития экономики. Те программы, которые мы развиваем, в том числе жилищного строительства, они очень важны. А любая локализация даст нам возможность во время тех же санкций постоянно работать и развиваться, - пояснил глава правительства во время посещения нового кирпичного завода в Чите.

Второй важный элемент комфортной жизни – простота перемещения в пространстве. Особенно большой проблемой для дальневосточников были перелеты между регионами. Зачастую они оказывались либо очень дорогими, либо их физически не было – приходилось путешествовать в соседний край через… Москву.

- Это было совершенно недопустимо, когда для того, чтобы прилететь из одного города Дальнего Востока в другой, необходимо было лететь через Москву либо через самые дальние регионы. На сегодняшний день эта задача решается, и нужно очень внимательно следить, чтобы тарифная политика строилась в соответствии с возможностями людей. По поручению президента мы соответствующие субсидии предоставляем, - пояснил Мишустин.

Специально для решения этих задач была создана Единая дальневосточная авиакомпания – на базе «Авроры». В 2022 году число маршрутов в рамках программы субсидирования выросло до 36, субсидии увеличились до 5,9 млрд рублей. Как результат - цены на билеты снизились примерно вдвое. В 2022 году запланировано выполнение около 8 тысяч рейсов, которые перевезут 250 тысяч пассажиров.