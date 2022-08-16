Махмуд Аббас: Сирия готова встать плечом к плечу с Россией

Министр обороны Сирийской Арабской Республики Махмуд Аббас. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

«Российские друзья – настоящие друзья, которые стояли с нами плечом к плечу в борьбе с международными террористами. Теперь мы хотим в свою очередь стать плечом к плечу рядом с вами», - заявил во вторник в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, которая состоялась «на полях» Московской конференции по международной безопасности министр обороны Сирийской Арабской Республики Махмуд Аббас.

Он отметил, что помощь России «помогла сирийской армии овладеть инициативой и стабилизировать обстановку в стране».

«Как минимум, я констатирую то, что сейчас инициатива в наших руках, инициатива в руках Вооруженных сил Сирии. Это стало возможным, благодаря стойкости нашего народа и помощи Российской Федерации», - подчеркнул Аббас и выразил готовность взаимодействовать с Россией на любом участке, чтобы ликвидировать все возможные угрозы.

Говоря об огромном вкладе России в борьбу с международным терроризмом, Аббас напомнил, что ввод российского военного контингента на территорию Сирии был единственно верным решением, что позволило стабилизировать ситуацию в стране.