Умер Виктор Зозулин, народный артист России

Народный артист России Виктор Зозулин в 2003 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня из Театра им.Вахтангова пришло печальное известие - после продолжительной болезни умер артист Виктор Зозулин. Он сыграл десятки ролей в театре и кино. Зрители же полюбили его красавца пана Анджея из телепередачи «Кабачок 13 стульев». А впервые увидели на экране в одной из культовых советских комедии - «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», где Зозулин сыграл эпизодическую роль радиолюбителя Кости, который помогал своему приятелю «Дубу» (его играл Виктор Павлов) сдать экзамен.

В фильмографии актера - отечественная киноклассика: «Солярис», «Король-олень», «Прохиндиада, или Бег на месте», «Битва за Москву», «Возвращение Мухтара» и др

В театре им.Вахтангова Виктор Зозулин служил более 55 лет. Он был принят туда сразу после окончания с отличием Театрального училищ им.Щукина. Виктор Викторович был одним из столпов Вахтанговского театр. Он был Тимуром в «Принцессе Турандот» и Маяковским в «Конармии», Казанова в спектакле «Три возраста Казановы» и Троцким в «Брестском мире», Дон Гуаном в «Маленьких трагедиях» и Томским в «Пиковой даме». И еще множество незабываемых ролей. Одна из первых значительных работ Зозулина в театре — ввод на роль Калафа в спектакль «Принцесса Турандот». Эту роль многие годы играл первый красавец Ватанговского театра Василий Лановой.

«Виктор Викторович обладал редким амплуа – героя-неврастеника, обогащённым блестящим чувством юмора, музыкальностью, темпераментом", - говорится в сообщении пресс-службы театра.

Благодаря красивому голосу, умение передавать стиль автора, великолепному владению словом он много работал на радио и в звукозаписи. Виктор Зозулин прочитал сотни произведений русской классической литературы: Чехова, Гоголя, Пушкина, Бунина, Куприна, Булгакова… Он был постоянным ведущим радиостанции "Юность", принимал участие в передачах "Театр у микрофона". Был одним из создателей литературно-развлекательных программ радиостанции "Надежда".