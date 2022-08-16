За диверсией в Крыму могут стоять американцы

Минобороны назвало причину взрывов и пожара на складе под Джанкоем в Крыму - это диверсия. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Минобороны назвало причину взрывов и пожара на складе под Джанкоем в Крыму - это диверсия.

Соединенные штаты уже много лет готовят диверсионные группы на Украине. Точно так же, как в свое время готовили и боевиков в Сирии. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» напомнил военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

- Это группы, начали готовить заранее - с 2014 года. Этого совершенно не скрывали сами американские генералы. Я думаю, большинство из них уже задействовано, - заявил эксперт. - Это спящие ячейки, которые просыпаются по сигналу от своих кураторов?

Не случайно выбрано и время года. В августе в Крыму самый большой наплыв туристов. Диверсанты смешиваются с отдыхающими и проворачивают свои операции.

- Это русские или украинцы. Различить нас друг с другом невозможно. Вот среди толпы людей, определить, кто из них диверсант, а кто нет, достаточно сложно, - объясняет эксперт.

А вот версию, что к диверсиям могут быть причастны завербованные бывшие украинские военные, которые в 2014 году перешли на службу в российскую армию, Леонков не поддерживает.

- Не обязательно человек должен служить в какой-то части, чтобы точно нанести удар по какому-то объекту, - считает он. - Достаточно космической разведки, выдачи координат, постановки задачи, чтобы эта спящая группа начала действовать.

Что касается средств, которыми была сделана эта диверсия, то, по мнению Алексея Леонова, скорее всего в ход пустили небольшой беспилотник, который доставил взрывчатку к трансформатору. Дальше уже - дело техники.

- Это маленькие дроны, на которые вешаются взрывчатые вещества большой мощности. Караульный, который охраняет часть, без специальных приборов просто не может заметить его на полукилометровой высоте. А локаторы далеко не все их берут. Схема простая: вы программируете беспилотник, который точно идет по координатам, он сбрасывает свою начинку, а в это время вы покидаете зону проведения диверсии.

Эксперт называют эту диверсию «очередным вызовом» нашей ФСБ. И в то же время выражает уверенность, что спецслужбы с ним справятся.

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