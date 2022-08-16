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Экономика16 августа 2022 14:33

20 идей по развитию России: Генетические паспорта для владельцев собак

Лето, солнце, отличная погода — самое время для пикника! Собрались вы в парк в хорошем настроении, нашли место для привала и обнаруживаете, что вся поляна — в собачьих экскрементах

Знакомо? Что же нужно сделать, чтобы в России сформировалась культура выгула собак.

Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает ввести в России систему обязательных генетических паспортов (лицензий) для всех собак, привязанных к владельцам, с целью их идентификации по ДНК. Если предлагаемая мера будет поддержана государством, то вычислить и наказать нерадивого хозяина не составит труда.

Наш корреспондент Антон Челышев обсудил эту меру с руководителем департамента дрессировки Российской кинологической федерации Инной Барановой.

20 идей по развитию РоссииБИЗНЕС-ПРЕСС