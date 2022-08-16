Бывшая жена изменяла SHAMAN’у с другом его отца

SHAMAN деликатно молчит об измене бывшей жены. Фото: СОЦСЕТИ

Самым обсуждаемым артистом этого лета стал SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). 30-летний музыкант написал и выпустил трек «Я русский» - своевременную патриотичную песню, которая получила более ста тысяч положительных откликов, а клип набрал за три недели 9,5 миллионов просмотров. SHAMAN сейчас на гастролях, у него плотный график концертов – билеты раскупают быстро. Когда к артисту приходит такая популярность – тут же всех начинают интересовать подробности его личной жизни. Так как сам SHAMAN о личной жизни теперь не говорит, о закулисье его первого брака мы узнали из рассказов людей, которые были рядом в тот момент. И тут вскрылись неожиданные и неприятные подробности о союзе Ярослава Дронова и его бывшей жены Марины Рощупкиной.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИЗМЕНЫ

Бывшая жена Ярослава Дронова 37-летняя Марина Рощупкина преподает вокал в городе Новомосковск, что в Тульской области. Новомосковск – город небольшой, поэтому все друг у друга на виду.

SHAMAN — на этом фото он с Мариной Рощупкиной еще в ту пору, когда поет под своим настоящим именем Ярослав Дронов. Фото: СОЦСЕТИ

О том, как Марина во время брака изменяла Ярославу Дронову рассказала kp.ru жительница Новомосковска Мария Малахова. Мама Марии была гражданской женой музыканта Олега Паламарчука, с которым крутила роман Марина Рощупкина в то время, когда была женой Ярослава Дронова.

- Как начался роман тогда еще жены Ярослава Дронова с другим мужчиной?

- У нас небольшой город – все на виду. Про роман замужней Марины с Олегом Паламарчуком люди в Новомосковске знали. Роман этот развивался и у меня на глазах. Начался он, когда Ярослав уже работал в Москве, он снял хорошую квартиру для жены и маленькой дочки. Но Марина категорически отказалась переезжать к мужу: находила для этого странные предлоги. Она решила найти подработку в Новомосковске. Помог ей отец Ярослава Дронова (в прошлом он работал гитаристом) - у него был давний товарищ музыкант Олег Паламарчук, который в 2015 году искал бэк-вокалистку в группу. Отец Ярослава порекомендовал ему Марину. Так Марина начала петь с группой в ресторанах, и вскоре у нее начался роман с Олегом Паламарчуком.

- Глядя на фото, складывается впечатление, что любовник был старше замужней Марины? А как же законный муж Ярослав – он ничего не знал?

- Олег Паламарчук был старше Марины на 18 лет. Кажется, что у Марины к Олегу была «дикая любовь». Однако Ярослав в измену жены верить не хотел: любящие люди часто безоговорочно доверяют вторым половинам. Марина говорила, что наводят клевету на нее. Так как жена отказалась переезжать, то Ярослав постоянно мотался из Москвы в Новомосковск, старался проводить все свои выходные с женой и с дочкой. Он очень старался для семьи; все, что зарабатывал – тратил на них. Это была его первая большая любовь – он в Марине души не чаял.

Марина Рощупкина с любовником Олегом Паламарчуком. Фото и признания в любви ему она осмелилась публиковать «ВКонтакте» уже после того, как Ярослав решил развестись. Фото: СОЦСЕТИ

- Влюбленные и неревнивые люди часто безоговорочно доверяют вторым половинам. Долго Марина изменяла Ярославу?

- Марина встречалась с Олегом с 2015 года и до его смерти от онкологического заболевания в 2017-м году. Когда Олег Паламарчук заболел раком, то моя мама (она медсестра) ходила к нему, делала перевязки. Марина там появлялась уже не так часто. Когда Олег умер, то Марина сидела за одним столом с его мамой на поминках. После смерти Паламарчука она публиковала на своей странице «ВКонтакте» их совместные фото, адресовала ему слова и стихи о любви.

ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА

После подробного разговора с Марией Малаховой и другими участниками той истории измены – удалось восстановить детали и хронологию первого брака музыканта.

Ярослав Дронов и Марина Рощупкина начали встречаться в 2007 году. Ему было всего 16 лет, а ей 22 года. Жили они в Новомосковске. В 2012 году Ярослав поступил в академию музыки имени Гнесиных в Москве, в это же время они с Мариной зарегистрировали отношения. У Марины была в Новомосковске хорошая работа – она трудилась заведующей отделением в музыкальной школе. А у Ярослава на тот момент не было средств, чтобы снять квартиру для молодой семьи в Москве. Поэтому с 2012 по 2014 годы Дронов разрывался между Москвой и Новомосковском: в будни учился в институте и жил в студенческом общежитии, а каждую пятницу на выходные приезжал к жене в Новомосковск. Кроме того, он подрабатывал в выходные в Новомосковске певцом в ресторанах. В 2013 году Ярослав вышел в финал музыкального телепроекта «Фактор А». В 2014 году устроился работать в кавер-группу. А 26 мая 2014 года случилось радостное событие - у Ярослава и Марины родилась дочка Варя. Осенью этого же года Ярослав Дронов принял участие в телешоу «Голос» и занял второе место. Естественно, что после участия в рейтинговом телепроекте, Дронова узнала публика и как следствие гонорары его кавер-группы существенно выросли. Уже в январе 2015 года Ярослав снял первую квартиру в Москве - двухкомнатную, в хорошем районе: старался выбирал жилье, чтобы перевезти жену с дочкой в Москву. Музыкант тут же предложил Марине переехать к нему в столицу: Марина с Варей приехала, но надолго не задержалась. Несмотря на то, что Марина была в декрете на основном месте работы – она постоянно рвалась в Новомосковск: находила предлоги, чтобы уехать.

Марина стала признаваться публично в соцсетях в любви Паламарчуку уже после его смерти. Тем самым, подтверждая свой роман во время брака. Фото: СОЦСЕТИ

В интервью SHAMAN так рассказывал об этом периоде супружеской жизни: «Это все продолжалось около года. В итоге Марина в Новомосковске проводила два – три месяца, а в Москву приезжала на семь – десять дней». Ярослав деликатно умолчал об измене жены, о чем он сам узнал уже, спустя время.

Как раз в 2015-м году, когда Ярослав Дронов старался наладить быт семьи в столице, его жена закрутила роман с Олегом Паламарчуком в Новомосковске. Поэтому и отказалась переезжать к мужу. Марина Рощупкина стала подрабатывать солисткой в музыкальной группе, где и познакомилась с Олегом Паламарчуком. Кстати, Паламарчук более 20 лет тесно общался с отцом Ярослава Дронова. Осенью 2016 года выяснилось, что Олег Паламарчук заболел раком, а в январе 2017 года он скончался. После его смерти Марина опубликовала на его стене и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» множество любовных посланий, включая стихи, песни, которые она спела в его честь, совместные фото и видео-посвящения. Тем самым, подтвердив, что между ней и Олегом были отношения.

Пока Марина крутила роман и находила отговорки не жить с мужем, Ярослав содержал не только дочь, но и жену. Хотя она практически перестала к нему приезжать, и мужчина все время был один. В итоге Ярослав принял решение развестись.

Елена Мартынова — любимая женщина Ярослава Дронова. Они поженились в ноябре 2017 года. Фото: СОЦСЕТИ

ЧТО СЕЙЧАС?

Меньше чем через год после расставания с Мариной, Ярослав встретил Елену Мартынову. Елена старше Ярослава на 14 лет. Она работает пиар-директором компании «МегаФон». В ноябре 2017 года Елена и Ярослав поженились и уже пять лет живут вместе. Ярослав Дронов продолжает общение с дочерью Варей, участвует в ее воспитании.

Елена Мартынова и Ярослав Дронов живут вместе пять лет. Познакомилась пара после расставания музыканта с первой женой. Фото: СОЦСЕТИ

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