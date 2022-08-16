Россияне выразили уверенность, что наравне с «Матерью-героиней» в стране должно появиться звание «Отец-герой»

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Владимир Путин подписал указ об учреждении в России звания «Мать-героиня» для женщин родивших и воспитывающих 10 и более детей. В награду от государства матери подучат орден и денежную выплату. Однако россияне отметили, что наравне со званием «Мать-героиня» в стране должно появиться звание «Отец-герой». Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 59% респондентов заявили, что если мужчина в одиночку воспитывает такое большое количество детей, то тоже заслуживает звания, ордена и финансовой поддержки со стороны государства. Тем более, что мужчине одному растить детей сложнее, чем женщине при поддержке мужа.

22% россиян добавили, что звание «Отец-герой» нужно давать не только отцам-одиночкам, но и тем, кто воспитывает детей в полной семье и даже тем, кто имеет более 10 детей от разных женщин. По мнению участников исследования, это будет справедливо, ведь мужчины также принимают участие в воспитании детей, помогают им встать на ноги и заботятся о семье, как могут.

«Если отец воспитывает детей самостоятельно, то имеет полное право иметь такое почетное звание. Да, наверно, и не только отцы-одиночки достойны этого, но и те, кто растит детей вместе с женой», - говорит участник опроса.

«Надо давать звание отцу, если он живет в этой многодетной семье и воспитывает детей хотя бы до 16-летия. Разве это не героизм жить в таких семьях?», - соглашается другой.

Некоторые респонденты даже предложили давать звание героев всей семье, а не отдельно маме или папе. Ведь родить и поставить на ноги десять детей – это совестный подвиг.

Однако, как оказалось, не все согласны с таким мнением. К примеру, 7% опрошенных заявили, что никакого равноправия в вопросе званий быть не может. Даже самый хороший отец своих детей не рожает, а значит, героем его не назовешь. Еще 6% добавили, что мужчины могут иметь и больше 10 детей, да вот в воспитании участие принимают не часто, бывшим женам не платят алименты, а в нынешних семьях детям уделяют мало внимания, поэтому звание героев им не полагается.

Оставшиеся 6% заявили, что затрудняются ответить на вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 11,4 тысячи человек.