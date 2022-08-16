Минобороны подписало госконтракты на 522 миллиарда на закупку новых крылатых ракет и беспилотников

Закуплены перспективные системы управления авиацией и противовоздушной обороны, много танков и мобильный комплекс уничтожения токсичных химикатов

Почти 400 тысяч зрителей посетило площадки Армейских международных игр–2022 с момента их открытия. Из них свыше 190 тысяч – за минувшие сутки. Об этом сегодня на ежедневном брифинге для журналистов в объединенном пресс-центре Международного военно-технического форума «АРМИЯ–2022» и АрМИ–2022 сообщил главный судья игр генерал-полковник Александр Ленцов.

А рядом в конгрессно-выставочном центре «Патриот», где проходит форум «Армия -2022», прошли подписания с компаниями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) контрактов на сумму превышающую 500 миллиардов рублей. По словам организаторов государственный оборонный заказ был скорректирован «с учетом опыта боевого применения техники в специальной военной операции на Украине».

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко перед подписанием и вручением госконтрактов на форуме «Армия-2022» заявил, что государственный оборонный заказ формировался «с учетом современной военно-политической обстановки, обеспечения потребности Вооруженных сил Российской Федерации по закупке, ремонту и модернизации вооружения и военной техники и специальной техники».

В частности, Минобороны России подписала контракты на производство реактивных снарядов с НПО «Сплав» и ракет для «Искандеров -М» с Конструкторским бюро машиностроения, а также беспилотников «Орлан-10», «Орлан-30», «Элерон-3» и «Иноходец» и управляемых авиабомб УАБ-20.

Также стало известно, что Минобороны России вручило госконтракты на поставку в войска новейшей зенитной ракетной системы дальнего действия ПВО С-500, авиационных ракет класса «воздух-поверхность» и «воздух-РЛС», крылатых ракет большой дальности, бронетранспортеров БТР-82А, автомобилей «Тигр», танков Т-90М, на ремонт и модернизацию танков Т-80БВ и боевой машины пехоты БМП-2.

Запад так утомил своими биологическими лабораториями и прочими химическими провокациями, что Минобороны заказало разработку мобильного комплекса уничтожения токсичных химикатов.

В министерстве уточнили, был подписан контракт на «выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка мобильного комплекса уничтожения токсичных химикатов и специальных изделий в их снаряжении». Работа будет вестись под шифром «Новатор-1».

Пусть будет, вдруг пригодится.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На Западе все эти закупки военного ведомства вызвали такую нервную реакцию, что недружественная Великобритания подала заявку флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации.

В Минобороны заявили, что рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию и отдали приказ

Воздушно-космическим силам России пресечь нарушения воздушного пространства России в каком бы оно виде не было.

«Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании», - отметили в Минобороны России.

Отметим, что в понедельник вечером дежурными силами ПВО уже пришлось выдавливать истребителями над акваторией Баренцева моря самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании.

Самолет нарушил госграницу России в районе мыса Святой Нос (мыс на восточном побережье Кольского полуострова, разделяет Баренцево и Белое море - прим. Ред.).

Отметим, что в последние самолеты-разведчики НАТО практически постоянно находятся в воздухе в районе Черного и Баренцева морей. В небе их заправляют другие военные самолеты.