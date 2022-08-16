Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России активно разворачивается новая волна коронавирусной инфекцией. По состоянию на 16 августа 2022 года количество госпитализаций с ковидом за сутки составило 3 411 человек и увеличилось на 115,7%, по сравнению с предыдущим днем. Вместе с этим растет и число новых случаев заражения. 14 августа оно достигло без малого 30 тысяч в сутки, а за последнюю неделю значение колеблется в промежутке 24 000 – 25 000 ежедневно. Цифры, конечно, далеки от зимы, когда статистика преодолевала планку в 200 тысяч заразившихся в день, да и от актуальных цифр в Европе и США, где счет идет на сотни тысяч случаев, но тенденция к росту очевидна.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко напомнил, что в текущий период подъема заболеваемости ковидом важно соблюдать масочный режим в общественных местах и своевременно ревакцинироваться. Причем особенно поберечь себя стоит, по мнению министра, людям, старше 50-ти лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, чья иммунная система ослаблена.

Несмотря на то, что в России сейчас основной источник заболевания – более мягкий вариант коронавируса «омикрон» и его подвиды, ковид может быть по-прежнему опасен для особо уязвимых категорий людей. В Роспотребнадзоре к таковым относят людей с нулевым иммунитетом к ковиду, тех, которые раньше не болели и не вакцинировались, а также людей из групп риска, то есть старше 65-ти лет и имеющих хронические заболевания.

Кроме того, в Роспотребнадзоре призвали местные власти быть особенно внимательными к темпам роста заболеваемости и в случае высокого темпа, а именно свыше 50-ти случаев в сутки из расчета на 100 тысяч населения, вводить масочный режим для общественных мест. К этому призыву уже прислушались в Татарстане и Дагестане, Бурятии и Туве.

48,6% новых случаев заболевания ковидом приходится сейчас на три региона – Москву, Санкт-Петербург и Московскую область, так что вероятность возвращения масочного режима в этих регионах есть. Впрочем, по данным одного из крупнейших онлайн-магазинов, с момента начала роста заболеваемости ковидом в стране больше чем вдвое, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился спрос на медицинские маски и антисептики, что говорит о более осознанном подходе россиян к своему здоровью.

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Напомним, что по данным исследований, шансы «подхватить инфекцию» в маске снижаются примерно в 6,6 раз, а вакцинация по-прежнему позволяет значительно снизить риски тяжелого течения ковида и самого неблагоприятного смертельного исхода. Эффективность самой доступной вакцины - «Спутника V» - против тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти оценивается экспертами примерно в 75% – 85%, а защита от развития заболевания в любой форме работает на уровне в 55% - 60%.