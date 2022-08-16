Глава МИД Украины Кулеба предложил полякам назвать улицу в Варшаве именем Степана Бандеры - вдохновителя "Волынской резни"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Ставке Зеленского все малахольные, но некоторые все же особо буйные. При этом, их безумие можно объяснить только чрезмерным потреблением разных органических и синтетических веществ, расширяющих сознание до размеров Вселенной. Министр иностранных дел Украины Кулеба (это у него фамилия такая), видимо, не отошел от очередного "прихода", когда беседовал с внесенным в России в списки террористов и экстремистов киевского пропагандиста Дмитрия Гордона. Ничем иным не объяснить его пламенные признания, которые составили бы честь любой докторской диссертации по психиатрическим отклонениям.

- Когда я стал министром, у меня была мечта открыть новые горизонты для Украины. Президент постоянно говорит с африканскими лидерами, с латиноамериканскими, премьер Австралии приезжал в страну, - заявило это недоразумение на посту главы внешнеполитического ведомства Незалежной. - Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого.

Кто там говорил, что известно пособие "Как завоевать мир, не привлекая внимания санитаров" – это анекдот. Вот она – реальная и суровая быль нашего времени. Непонятно, Кулеба перечитал это пособие или же сам написал его.

И ведь это не единственное выступление такого рода. Совсем недавно он вдруг открыл для себя, что Украине не удастся подать иск в Международный уголовный суд (МУС) против России "за агрессию".

- Сугубо по юридическим причинам, он (МУС – прим. авт.) не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России, вдруг открыл он для себя реальность, хотя еще в самом начале у всех нормальных людей его похвальба подать в МУС на Россию ничего, кроме смеха не вызывала. Даже ваш покорный слуга, совсем не юрист по образованию, указывал, что МУС рассматривает дела в отношении физических лиц, обвиняемых в военных преступлениях, а не государств. Не говоря о том, что ни Россия, ни сама Украина юрисдикции МУС не признают. Если учесть, что вся эта публика, чуть что, грозит всем сразу Гаагой, Кулебе впору задаться поиском ответа на вопрос – куда жаловаться на Гаагу? Разве что прямо в Вашингтон. Который на эту Гаагу плюет с высокой колокольни.

Впрочем, от того конфуза Кулеба уже оправился и снова бросился с завидным упорством завоевывать мир вместе с Зеленским.

- Вчера отправил президенту сообщение с результатом работы, а он мне пишет: "Лучше пусть США признают Россию государством-террористом". Говорю: "Так точно!", - рассказал Кулеба о том, как и какие вопросы они обсуждают с Зеленским. - Сам лично контролирует этот вопрос, определил его в приоритет, но американцы пока что не решаются, потому что для их страны это будет иметь очень серьезные последствия для отношений с Россией.

Понятно вам. Американцы робкие, не решаются, а Зе и Ку, как лабораторные мыши из мультсериала Стивена Спилберга Брейн и Пинки, жертвы лабораторных опытов ученых, демонстрируют слабоумие и отвагу. Если помните, каждая серия этого мультика начиналась всегда с одного и того же диалога:

— Эй, Брейн, чем мы будем заниматься сегодня вечером?

— Тем же, чем и всегда, Пинки… Попробуем захватить мир!

Впрочем, у Зе и Ку это получается ровно с тем же успехом, как и у мышей Пинки и Брейна. Все безумные идем терпят крах, но безумцев это не останавливает. Равно как и Кулебу. И равно как и самого Зеленского, который обвинил в начале российской спецоперации ... Запад. Объяснив, что Москва пошла на такой шаг, потому что страны Запада не стали закрывать небо над Украиной. Тут и логика нарушена, и причинно-следственные связи.

Последним на данный момент безумным шагом буйнопомешанного Кулебы стало официальное предложение Польше назвать одну из улиц в Варшаве именем Степана Бандеры. Да, речь идет об улице Бельведерской, на которой расположено посольство России в польской столице, и новое название "по-Кулебе" должно якобы уязвить Москву, но для поляков такое предложение – назвать улицу в столицу именем вдохновителя "Волынской резни", когда бандеровцы-каратели уничтожали мирное польское население от мала до велика - это не просто вызов, а унижение их. Унижение, рядом с которым даже мало что можно себе представить. И как поляки проглотят это и скушают, не обляпаются?

Впрочем, для Кулебы в этом нет ничего особенного. Он совершенно четко обозначил свои приоритеты все в той же беседе, о которой речь шла в начале текста, когда признался, что в первый же день российской военной спецоперации он вывез своих родителей, детей и даже своих собачек за пределы Украины, встретив их на украинской границе, когда сам возвращался в Незалежную.

Собачки входят в список приоритетов Кулебы, а вот украинцев там нет. И это многое объясняет. "Завоеватель мира" продолжает функционировать в паре с Зеленским, только непонятно, кто из них Пинки, а кто Брейн. Или они меняются?

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