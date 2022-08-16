Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика16 августа 2022 16:45

Глава МИД Украины Кулеба предложил полякам назвать улицу в Варшаве именем Степана Бандеры - вдохновителя "Волынской резни"

Психические расстройства украинского руководства прогрессируют в геометрической прогрессии
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Ставке Зеленского все малахольные, но некоторые все же особо буйные. При этом, их безумие можно объяснить только чрезмерным потреблением разных органических и синтетических веществ, расширяющих сознание до размеров Вселенной. Министр иностранных дел Украины Кулеба (это у него фамилия такая), видимо, не отошел от очередного "прихода", когда беседовал с внесенным в России в списки террористов и экстремистов киевского пропагандиста Дмитрия Гордона. Ничем иным не объяснить его пламенные признания, которые составили бы честь любой докторской диссертации по психиатрическим отклонениям.

- Когда я стал министром, у меня была мечта открыть новые горизонты для Украины. Президент постоянно говорит с африканскими лидерами, с латиноамериканскими, премьер Австралии приезжал в страну, - заявило это недоразумение на посту главы внешнеполитического ведомства Незалежной. - Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого.

Кто там говорил, что известно пособие "Как завоевать мир, не привлекая внимания санитаров" – это анекдот. Вот она – реальная и суровая быль нашего времени. Непонятно, Кулеба перечитал это пособие или же сам написал его.

И ведь это не единственное выступление такого рода. Совсем недавно он вдруг открыл для себя, что Украине не удастся подать иск в Международный уголовный суд (МУС) против России "за агрессию".

- Сугубо по юридическим причинам, он (МУС – прим. авт.) не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России, вдруг открыл он для себя реальность, хотя еще в самом начале у всех нормальных людей его похвальба подать в МУС на Россию ничего, кроме смеха не вызывала. Даже ваш покорный слуга, совсем не юрист по образованию, указывал, что МУС рассматривает дела в отношении физических лиц, обвиняемых в военных преступлениях, а не государств. Не говоря о том, что ни Россия, ни сама Украина юрисдикции МУС не признают. Если учесть, что вся эта публика, чуть что, грозит всем сразу Гаагой, Кулебе впору задаться поиском ответа на вопрос – куда жаловаться на Гаагу? Разве что прямо в Вашингтон. Который на эту Гаагу плюет с высокой колокольни.

Впрочем, от того конфуза Кулеба уже оправился и снова бросился с завидным упорством завоевывать мир вместе с Зеленским.

- Вчера отправил президенту сообщение с результатом работы, а он мне пишет: "Лучше пусть США признают Россию государством-террористом". Говорю: "Так точно!", - рассказал Кулеба о том, как и какие вопросы они обсуждают с Зеленским. - Сам лично контролирует этот вопрос, определил его в приоритет, но американцы пока что не решаются, потому что для их страны это будет иметь очень серьезные последствия для отношений с Россией.

Понятно вам. Американцы робкие, не решаются, а Зе и Ку, как лабораторные мыши из мультсериала Стивена Спилберга Брейн и Пинки, жертвы лабораторных опытов ученых, демонстрируют слабоумие и отвагу. Если помните, каждая серия этого мультика начиналась всегда с одного и того же диалога:

— Эй, Брейн, чем мы будем заниматься сегодня вечером?

— Тем же, чем и всегда, Пинки… Попробуем захватить мир!

Впрочем, у Зе и Ку это получается ровно с тем же успехом, как и у мышей Пинки и Брейна. Все безумные идем терпят крах, но безумцев это не останавливает. Равно как и Кулебу. И равно как и самого Зеленского, который обвинил в начале российской спецоперации ... Запад. Объяснив, что Москва пошла на такой шаг, потому что страны Запада не стали закрывать небо над Украиной. Тут и логика нарушена, и причинно-следственные связи.

Последним на данный момент безумным шагом буйнопомешанного Кулебы стало официальное предложение Польше назвать одну из улиц в Варшаве именем Степана Бандеры. Да, речь идет об улице Бельведерской, на которой расположено посольство России в польской столице, и новое название "по-Кулебе" должно якобы уязвить Москву, но для поляков такое предложение – назвать улицу в столицу именем вдохновителя "Волынской резни", когда бандеровцы-каратели уничтожали мирное польское население от мала до велика - это не просто вызов, а унижение их. Унижение, рядом с которым даже мало что можно себе представить. И как поляки проглотят это и скушают, не обляпаются?

Впрочем, для Кулебы в этом нет ничего особенного. Он совершенно четко обозначил свои приоритеты все в той же беседе, о которой речь шла в начале текста, когда признался, что в первый же день российской военной спецоперации он вывез своих родителей, детей и даже своих собачек за пределы Украины, встретив их на украинской границе, когда сам возвращался в Незалежную.

Собачки входят в список приоритетов Кулебы, а вот украинцев там нет. И это многое объясняет. "Завоеватель мира" продолжает функционировать в паре с Зеленским, только непонятно, кто из них Пинки, а кто Брейн. Или они меняются?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава МИД Украины сообщил, что Киев хочет "завоевать мир"

Дмитрий Кулеба заявил, что перед украинском МИДом стоят крайне амбициозные цели (подробнее)

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ