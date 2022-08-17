Анекдоты: Набиуллина объяснила инфляцию избытком денег у россиян. Имена этих россиян публикует Forbes

Опрос свидетельницы:
- Вы никаких особых примет преступника не заметили?
- У него чулок на голове был порванный.
- Это зацепка.
* * *
Объявление:
«Психотерапевт в запое и принимает только тех, кто понял смысл жизни».
* * *
Когда умирает трудовик, перед его глазами проносятся все сделанные его учениками табуретки.
* * *
Из разговора по телефону:
- Дочка, ты что, плачешь? Тебя муж обидел? Дай трубку этому козлу, я ему сейчас...
- Все в порядке мама, это плановое рыдание.
* * *
Каждый китаец делает по утрам зарядку, а по вечерам относит ее на рынок.
* * *
- Сегодня в нашей студии невероятно интересный собеседник, глубочайший эксперт.
- Предупреждаю заранее: я не специалист в политике, экономике, финансах, истории, международном праве, вирусологии, военном деле.
- Тогда на какую тему можно вам задавать вопросы?
- На любую.
* * *
Сейчас котам в лотки насыпают наполнитель, а раньше клали газеты. Поэтому современные коты так плохо ориентируются в политической ситуации.