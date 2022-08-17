Анекдоты: Набиуллина объяснила инфляцию избытком денег у россиян. Имена этих россиян публикует Forbes

Опрос свидетельницы:

- Вы никаких особых примет преступника не заметили?

- У него чулок на голове был порванный.

- Это зацепка.

* * *

Объявление:

«Психотерапевт в запое и принимает только тех, кто понял смысл жизни».

* * *

Когда умирает трудовик, перед его глазами проносятся все сделанные его учениками табуретки.

* * *

Из разговора по телефону:

- Дочка, ты что, плачешь? Тебя муж обидел? Дай трубку этому козлу, я ему сейчас...

- Все в порядке мама, это плановое рыдание.

* * *

Каждый китаец делает по утрам зарядку, а по вечерам относит ее на рынок.

* * *

- Сегодня в нашей студии невероятно интересный собеседник, глубочайший эксперт.

- Предупреждаю заранее: я не специалист в политике, экономике, финансах, истории, международном праве, вирусологии, военном деле.

- Тогда на какую тему можно вам задавать вопросы?

- На любую.

* * *

Сейчас котам в лотки насыпают наполнитель, а раньше клали газеты. Поэтому современные коты так плохо ориентируются в политической ситуации.