20% родителей бьют детей. И вот, какими они потом вырастают

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил пап и мам разного возраста. Выясняли, какие методы воспитания те практикуют.

Вот рейтинг ответов:

Наставления, нравоучения - 76%

Лишают на время телевизора, прогулок, гаджетов - 31%

Ставят в угол - 19%

Шлепают, отпускают щелчки и подзатыльники - 13%

Оставляют без карманных денег - 8%

Дают ремня - 7%

(можно было выбирать несколько ответов).

То, что подавляющее большинство опираются на разговоры с дитем, хорошая тенденция. Современные родители действительно стали продвинутыми в вопросах воспитания: активно интересуются различными методиками, обращаются к психологам - семейным и детским. Но есть еще некие метафизические моменты, которые вынуждают пап и мам превращаться в фурий и хвататься за ремень, когда дите «по-другому не понимает».

Это проявилось, когда социологи спросили: а вас самих как воспитывали в детстве?

Методы оказались те же, а вот проценты другие.

Ругали и лишали радостей реже (62 и 27%), зато в угол ставили в 1,6 раза чаще, чем сейчас, пороли в 3 раза активнее. При этом мамы участников опроса практиковали телесные наказания активнее пап.

- Межпоколенческие практики передачи опыта воспитания детей внутри семьи остаются достаточно прочными. Если в детстве человека били, ставили в угол, наказывали рублем, то он с большей вероятностью будет поступать так же по отношению к своим детям, - говорят социологи. - Даже те, у кого еще нет детей, чаще выбирают и одобряют именно те методы, которыми воспитывали их самих.

По данным Росстата, дети от 0 до 15 лет составляют 17,7% населения страны, это около 26 миллионов человек. Если «оживить» проценты из соцопроса ВЦИОМа, получится печальная картина - примерно пяти миллионам детей крепко влетает за разные провинности.

При этом психологи говорят, что реальные цифры еще выше, потому что люди, участвующие в соцопросах, нередко привирают, чтобы казаться лучше. Плюс путаница в терминах. Родители божатся: мы не бьем детей! Ну, может, иногда по попе. Или подзатыльник. То есть на самом деле бьют.

На заметку Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

АНЕКДОТ В ТЕМУ

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ЧТО ГОВОРЯТ ПСИХОЛОГИ

Реакция детей на насилие: озлобляются, уходят в себя

- Люди, которые рассказывают: мол, меня в детстве лупили - и ничего, нормальным человеком вырос! - действительно нормальные в общепринятом смысле: не алкоголики, не наркоманы, не нарушают закона. То есть демонстрируют, что все хорошо, насилие на них не повлияло, даже наоборот - закалило, сделало сильнее. Но так ли это на самом деле? - рассуждает детский психолог Ирина Хонина. - Невозможно предугадать, как отреагирует психика ребенка на разные ситуации. Иногда память вытесняет неприятные моменты, чтобы защититься. А кого-то переклинивает, и неизвестно, как и когда аукнется событие.

Год назад во время похожего опроса выяснили, как дети реагируют на насилие в семье: каждый второй озлобляется и отыгрывается на слабых, каждый третий молча переваривает обиду или изливает душу друзьям или в соцсетях, каждый пятый связывается с плохой компанией. Постоять за себя - обратиться на горячую линию или в полицию - решаются единицы.

Более отдаленные последствия детских психологических травм - нестабильная самооценка, тревожность, гиперответственность или неумение брать на себя ответственность, импульсивность, эмоциональная зажатость, гиперконтроль, трудоголизм, зависимости, страхи… Это есть у многих взрослых, поэтому и кажется нормальным. В действительности же мешает быть счастливым и реализовывать свои мечты. Поэтому мудрым решением будет все же не кричать на детей, не срываться, не бить и не шлепать, не применять психологическое насилие. Да-да, если высмеивать ребенка, унижать, иронизировать над ним, он может стать даже более невротизированным, чем от ремня.

Есть еще некие метафизические моменты, которые вынуждают пап и мам превращаться в фурий и хвататься за ремень, когда дите «по-другому не понимает». Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Поротые поколения защищали Родину и не сдавали родителей в дома престарелых

- Наказание ремнем - это не битье, а воспитательный процесс. Не то что можно - нужно! - высказалась насчет физического наказания в эфире Радио «КП» (97,2 FM) многодетная мама Алена Стерлигова. - Мы до сих пор ставим в пример детям героев Куликова поля, Ледового побоища, Великой Отечественной. Это все поротые поколения, которые спасали Родину, родителей почитали и не сдавали в дома престарелых. А что творится с нынешней непоротой молодежью? Неуправляемые, инфантильные что в 18, что в 30 лет. Пятилетка, бывает, на улице истерику закатывает: а у меня права! Он ведь еще обязанностей своих не знает. У меня пятеро детей, муж наказывал всех в раннем возрасте и всегда говорил, что нужно это делать только в спокойном состоянии духа, без злости. Объяснив перед поркой, в чем ребенок виноват. А малышам 2 - 3 лет шлепком по попе проще объяснить, что о печку можно обжечься, а с лестницы упасть. То есть уберечь от беды. Речь не идет, конечно, об избиении или увечьях. А когда осуждают родителей за то, что отлупили подростка за наркотики или алкоголь, так это они поздно кинулись воспитывать. Семья - это маленькое общество, где должны быть и права, и правила. Правила нужно соблюдать, и отца уважать и бояться. Мои дети выросли, у них уже свои дети, и они их так же воспитывают. Никто не стал агрессивным, и все друг друга любят.

КСТАТИ

За что наказывают чаще всего? Похожее исследование проводила год назад одна консалтинговая компания - опросили 1600 россиян в возрасте 14 - 55 лет. За битье тогда еще больше народу проголосовало: 60% против 36% гуманистов. За что родители готовы отходить чадо?

Топ-5 провинностей - наркотики, воровство, алкоголь, хамство и неуважение к взрослым.

Чуть меньше пап и мам выводит из себя вранье ребенка, его дурная компания, уход из дома, нетрадиционная сексуальная ориентация, истерики и даже невыполнение домашних обязанностей. То есть забыл вынести мусор - получи. В том опросе вскрылась еще одна печальная цифра: две трети респондентов из тех, кого в детстве тоже били, сказали, что наказание было заслуженным («по-другому не понимал»), а 6% даже сожалели, что мало батя с мамкой лупили. Психолог Александр Колмановский назвал те признания самыми драматичными в опросе.

- Никакие подарки - игрушки, одежда, поездки - не компенсируют физическое наказание, - отметил эксперт.