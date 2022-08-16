Подводная лодка "Амур е600" обладает водоизмещением всего 600 тонн и подводной автономностью до 17 суток за счет применения литий-ионных аккумуляторных батарей. Фото: ЦКБ Рубин

Экзотичную штуковину показали на только что открывшемся Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Это проект новейшей подводной лодки "Амур е600". Разработка Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин".

В отличие от других субмарин, ее главным источником энергии является литий-ионный аккумулятор. Такой же, как и на современных смартфонах, только большего размера и большей емкости (ее дополняет лишь небольшой резервный дизель-генератор).

Так чем же она отличается от обычных дизель-электрических подводных лодок?

В чем же главная "фишка" новинки?

Главное достоинства "Амура е600" - она очень маленькая (в сравнении с другими подлодками), и может долго оставаться под водой в «автономке». Ей можно не всплывать от 14 до 17 суток. Это сравнимо в с другими, более крупными субмаринами с воздухонезависимыми энергетическими установками.

Просто сравните: обычная дизель-электрическая подводная лодка может находиться под водой примерно 2 суток, а затем просто обязана всплывать для подзарядки батарей и замены воздуха. Как следствие - демаскировать себя.

А новая субмарина может без всплытия скрываться под водой 2-3 недели!

Водоизмещение «Амура» - 600 тонн. Дальность плавания - примерно 1,5 тысячи морских миль. Главное, что в этом проекте минимизированы расходы энергии, в том числе отсутствуют ограждения выдвижных устройств. А это снижает мощность, которая расходуется на ход.