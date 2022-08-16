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Политика16 августа 2022 19:01

В России создали подлодку на батарее, как у смартфонов. Она может провести две недели под водой

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец описал достоинства новейшей российской подлодки "Амур е600"
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
Подводная лодка "Амур е600" обладает водоизмещением всего 600 тонн и подводной автономностью до 17 суток за счет применения литий-ионных аккумуляторных батарей. Фото: ЦКБ Рубин

Подводная лодка "Амур е600" обладает водоизмещением всего 600 тонн и подводной автономностью до 17 суток за счет применения литий-ионных аккумуляторных батарей. Фото: ЦКБ Рубин

Экзотичную штуковину показали на только что открывшемся Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Это проект новейшей подводной лодки "Амур е600". Разработка Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин".

В отличие от других субмарин, ее главным источником энергии является литий-ионный аккумулятор. Такой же, как и на современных смартфонах, только большего размера и большей емкости (ее дополняет лишь небольшой резервный дизель-генератор).

Так чем же она отличается от обычных дизель-электрических подводных лодок?

В чем же главная "фишка" новинки?

Главное достоинства "Амура е600" - она очень маленькая (в сравнении с другими подлодками), и может долго оставаться под водой в «автономке». Ей можно не всплывать от 14 до 17 суток. Это сравнимо в с другими, более крупными субмаринами с воздухонезависимыми энергетическими установками.

Просто сравните: обычная дизель-электрическая подводная лодка может находиться под водой примерно 2 суток, а затем просто обязана всплывать для подзарядки батарей и замены воздуха. Как следствие - демаскировать себя.

А новая субмарина может без всплытия скрываться под водой 2-3 недели!

Водоизмещение «Амура» - 600 тонн. Дальность плавания - примерно 1,5 тысячи морских миль. Главное, что в этом проекте минимизированы расходы энергии, в том числе отсутствуют ограждения выдвижных устройств. А это снижает мощность, которая расходуется на ход.

Армия и безопасностьКАРТИНА ДНЯ