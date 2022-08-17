Россияне перечислили, как государство должно поддерживать рождаемость

Вопрос дня: Как еще государство должно поддерживать рождаемость? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Мы задали наш вопрос дня: А как еще как государство должно поддерживать рождаемость?

Татьяна СОРОКИНА, самая многодетная приемная мать России (воспитала 83 ребенка):

- Самое главное - человеческое отношение. В 90-х на многодетные семьи государству было наплевать. Сейчас все кардинально поменялось. Родителям тоже нужно ощущение, что их выслушают и помогут в трудной ситуации.

Оскар КУЧЕРА, актер и телеведущий:

- Да денег надо дать людям! У меня пять детей. Я на всех получаю 4 тысячи рублей. Слава богу, я в деньгах особо не нуждаюсь, но другие-то… Высшее образование надо сделать бесплатным даже на платных местах. А то год обучения стоит 400 - 500 тысяч рублей.

Наталья КАРПОВИЧ, председатель Объединения многодетных семей Москвы:

- Должна быть системная поддержка: и деньгами, и жильем, и образованием. Люди боятся заводить детей, потому что у них предрассудки на этот счет. Если же в семье уже есть хотя бы три ребенка, то следующих рожают охотнее - они понимают, что ничего страшного на самом деле нет.

Татьяна ЧИЧВАРИНА, общественный деятель, мать пятерых детей:

- Запрет абортов помог бы повысить рождаемость. Если же говорить о дополнительных стимулах, то многодетным надо бесплатно давать микроавтобусы. В самое обычное авто больше трех детей не посадишь, если семиместное - пять детей. Но когда у тебя 6 - 7 детей, то это проблема.

Николай ВИЛЬКИШОВ, отец восьмерых детей, награжден орденом «Родительская слава»:

- Очень бы помогла оплата перелета с ребенком-инвалидом на санаторно-курортное лечение. А то у нас восьмой родился особенным, с синдромом Дауна. Из Нижневартовска на юг лететь очень дорого. А на поезде вообще невозможно. Причем эта поддержка нужна всем родителям особенных детей.

Оксана УСОВА, блогер и мама десятерых детей:

- Хотелось бы, чтобы создали единую систему, которая бы занималась всем - начиная с оформления в школу и заканчивая поддержкой в трудной ситуации. А то сейчас есть центры соцобеспечения, портал госуслуг, МФЦ, райадминистрации. И везде занимаются чем-то своим.

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