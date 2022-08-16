Талантливые дети со всей России выступят на сцене Мариинского театра в Москве

Сводный хор и юные солисты выступали на одной сцене с Александрой Пахмутовой, Николаем Добронравовым, звездами театра и кино

Дети и подростки со всей России в течение месяца съезжаются в Москву. Здесь они для того, чтобы подготовиться к масштабному выступлению на сценах Московского международного дома музыки и Мариинского театра - 23 августа и 2 сентября там состоятся масштабные гала-концерты вокально-хоровой школы музыкального фестиваля «Белый Пароход», организованного Фондом поддержки творчески одаренных детей и молодёжи со сложной судьбой.

Шанс выступить под софитами получат ребята из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, а также сироты, инвалиды, а также дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья. Готовясь к концертам, ребята проходят обучение в вокально-хоровой школе с участием лучших педагогов, артистов оперы, эстрады, театра и кино.

На гала-концерте в Московском международном доме музыки в исполнении солистов и сводного хора прозвучат шедевры мировой классики, русской и зарубежной эстрады, военно-патриотические и детские песни. Гости мероприятия услышат произведения Юрия Саульского, Евгения Крылатова, Геннадия Гладкова, Владимира Шаинского, Давида Тухманова и многих других знаменитых российских композиторов. Ведущая концерта — актриса театра и кино, певица Валерия Ланская. Специальные гости — звезды театра, кино, оперы и эстрады: Любовь Петрова, Александр Панайотов, группы «Кватро», «Квартет Про», Олег Диденко и др.

Затем ребята отправятся в речное путешествие. На теплоходе-пансионате, где продолжится обучение.

В Концертном зале Мариинского театра состоится заключительный гала-концерт 17-го Всероссийского детского благотворительного музыкального фестиваля «Белый Пароход». В сопровождении симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева солисты и сводный хор исполнят шедевры мировой классики. Ведущая концерта — актриса театра и кино Екатерина Гусева.

В 2022 году участниками уникального творческого проекта стали 138 детей из 31 региона. Они прошли конкурсный отбор из 1,5 тыс. претендентов: на протяжении всего года руководители фестиваля проводили конкурсные прослушивания среди детей с ОВЗ, сирот, детей из многодетных, малообеспеченных, неполных семей со всей России для участия в уникальной летней вокально-хоровой школе. На итоговых гала-концертах выпускники школы поделятся со зрителями своими достижениями летней смены.

«Очень важно, что в проекте участвуют дети из самых разных уголков нашей великой страны, от Владивостока до Калининграда, — говорит Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра. — Ведь именно разные уголки России всегда напитывают музыкальную культуру нашей замечательной Родины. Здорово, что у нас есть прекрасные композиторы, исполнители не только из Москвы и Петербурга, но также из Владимира, Нижнего Новгорода, Смоленска. Уверен, что дивный «Белый пароход» еще не раз посетит Санкт-Петербург».

В 2022 году смена вокально-хоровой школы «Белый Пароход» проводится в 17-й раз. Обучение проходит с 8 по 25августа в подмосковном гостиничном комплексе «Планерное», а затем продолжается с 26 августа по 4 сентября уже на борту теплохода-пансионата «Маленький принц». В проекте принимают участие юные вокалисты, музыкальные педагоги, организаторы, вожатые, родители и персональные сопровождающие детей с ограниченными возможностями — всего 230 человек.

Под руководством высокопрофессиональных педагогов проходят занятия по вокалу, пению в хоре игре на музыкальных инструментах, мастер-классы и занятия хореографией. Для детей предусмотрена и развлекательная программа: экскурсии, спортивные игры, квесты, отрядные конкурсы.