Оскандалившуюся Чулпан Хаматову ждет изгнание из Латвии

Чулпан Хаматова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чулпан Хаматова восемь лет назад получила вид на жительство в Латвии. Актриса купила участок в поселке миллионеров и построила дом. Зимой 2022 года знаменитость сбежала из России, поселившись под Ригой. Она устроилась в местный театр, гастролирует по Европе. Однако совсем скоро звезду могут депортировать.

Отвернувшуюся от России Чулпан Хаматову больше не хотят видеть в Латвии. На днях президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским странам с просьбой гнать взашей всех осевших в Европе россиян.

Властям Прибалтики идея комика в отставке сразу же пришлась по душе. Стало известно, что Латвия больше не намерена продлевать ВНЖ россиянам и ограничит въезд в страну по шенгенским визам.

О том, что правящая коалиция договорилась изменить принципы продления гражданам России временных видов на жительство, объявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. По его словам, ВНЖ россиянам в дальнейшем будут продлевать лишь в редких случаях. Правительство страны примет решение в ближайшие дни, обещал чиновник. Он также напомнил, что россиянам уже не выдаются визы, за редкими исключениями.

В итоге последствия лихого решения на себе ощутит не только Хаматова, но и Леонид Ярмольник, Игорь Николаев, Эммануил Виторган, Олег Газманов, Владимир Винокур, Геннадий Хазанов, Сергей Светлаков, Аркадий Укупник, Валерий Сюткин и другие звезды, купившие в Прибалтике недвижимость.

И если последние просто не смогу приезжать на отдых, то Хаматову вместе с тремя дочками депортируют в Россию. В Латвии актриса, привыкшая шиковать в Москве, ранее столкнулась с нуждой, о существовании которой даже не подозревала. Почти вся ее зарплата идет на погашение коммунальных платежей.

Оставшаяся без российских гонораров женщина находится в отчаянии: "Меня очень выгодно пнуть... Я это испытала на себе. Я уже не буду другой".