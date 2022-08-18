Российские саперы собирают «Лепестки» обычной совковой лопатой или самодельным совком, сделанным из разрезанной пластиковой бутылки. Фото: Канал «Россия 1»

По всему Донецку и городам-спутникам в последние дни июля и в начале августа были рассеяны тысячи мин «Лепесток». Они прилетели со стороны позиций ВСУ. На таких малозаметных боеприпасах подорвалось немало людей. Откуда он взялся, этот «Лепесток»? Чем опасен? Почему запрещен в большинстве стран мира?

Американский отпечаток

Противопехотную фугасную мину Dragontooth в 1970-х разработали и применили во Вьетнаме американские вооруженные силы. Выпускали их в Штатах миллионами. Янки сделали два варианта: ПФМ-1 и ПФМ-1С. Разница была принципиальна. Один вариант не имел устройства самоликвидации. Другой снабдили устройством, что обеспечивало самоликвидацию мины. Полежал такой боеприпас 40 часов с момента установки (время самоликвидации зависит от температуры окружающего воздуха) - и бах! Подорвалась сама! Внешне мины отличались лишь тем, что на крыле ПФМ-1С ставили букву «С».

Американскую противопехотную мину BLU-43/В - «Зуб дракона» (то, что сейчас называется ПФМ-1С) - не было необходимости ставить вручную. Их разбрасывали самолеты и артиллерия. Американцы сеяли такие по Вьетнаму с воздуха кассетами - по 64 мины в каждой кассете. Мины разлетались равномерно по местности. И все благодаря большому крылу корпуса. Которое погашало и скорость приземления.

Поскольку корпус боезаряда был залит в зеленоватый или коричневый пластик, то он был незаметен в джунглях, на грунтовых дорогах. Человек наступал на «Лепесток» - ему отрывало ступню (срабатывал датчик цели, заполненный жидким бризантным взрывчатым веществом). Взрывному механизму было достаточно именно короткого, легкого сжатия.

Тысячи вьетнамцев наступали на такие мины и лишались ног, становились инвалидами. Сотни погибли от кровопотери. «Лепесток» стал проклятием Вьетнама - наравне с напалмом, которым с воздуха выжигали джунгли.

Из досье "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Афганский синдром

Образцы «Лепестков» попали в распоряжение советских специалистов, не зря евших свой хлеб во Вьетнаме, в 70-е годы прошлого века. И эти страшные заряды в Советском Союзе его тогдашним военным руководством не были отброшены как «слишком варварские». Их изучили и применили во время десятилетней войны в Афганистане, с 1979 по 1989 год. В ее начале - точно. Есть данные, что через 9 месяцев после вхождения в эту страну советские подразделения применили «Лепестки» на юго-востоке республики. На самых опасных для наших войск участках на границе Афганистана и Пакистана осенью 1980-го установили в общей сложности 89 полей из таких мин, где «посеяли» до 90 тысяч «Лепестков». Год спустя, в сентябре 1981-го, в афганских провинциях Баглан и Парван поставили еще более трех десятков таких же минных полей. После этого командование ограниченного советского контингента отказалось от столь массированного использования «Лепестков», поскольку нужного эффекта для борьбы с душманами в афганских условиях они не имели.

Тысячи «Лепестков» разбросаны на центральных улицах, газонах и детских площадках Донецка и других городов ДНР. Фото: Канал «Россия 1»

Канадский посыл

В 1996 году в Канаде была собрана международная конференция. На ней решали вопрос о полном запрете производства, хранения, экспорта и применения противопехотных мин. Участвовали полсотни стран-организаторов и 24 страны-наблюдателя, а также представители Международного Красного Креста. Потом было еще три конференции. И наконец 25 лет назад, в декабре 1997-го, в столице Канады Оттаве представители 122 государств подписали Договор о запрещении применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин и их уничтожении.

В первом полугодии 1998-го парламенты как минимум полусотни стран ратифицировали этот договор. И он вступил в силу. К декабрю 2017 года на планете насчитывалось 163 государства - участника договора

Украина была в числе тех, кто подписал и ратифицировал договор. С четким обязательством не производить и не разбрасывать «Лепестки».

Справка "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Украинский след

Несмотря на подписание Оттавского договора, по которому страны, имевшие противопехотные фугасные мины, были обязаны их уничтожить, Украина утилизировать запасы «Лепестков» не очень-то торопилась. Документально подтверждено, что к началу 2011 года вооруженные силы Украины располагали не менее чем 6 миллионами подобных боеприпасов. За семь с половиной лет, к сентябрю 2018 года, по данным независимых источников, Киев смог отчитаться об уничтожении всего не более двух миллионов «Лепестков». То есть не менее четырех миллионов мин, запрещенных всеми международными конвенциями, у режима оставалось к началу 2022-го.

Использовать их ВСУ начали очень активно в Донбассе. В июле залп рассеял тысячи «Лепестков», в том числе в Центральном парке столицы ДНР. Где все эти годы, несмотря на обстрелы, гуляли мамы с детьми.

Применение мин «Лепесток» по гражданским объектам - это очевидное военное преступление.