«Хороший сервис для расстрела»: Кто и зачем пытается создавать списки «врагов народа»

Захар Прилепин Фото: Борис КУДРЯВОВ

Не могу дозвониться до старого знакомого Прилепина. Пропал Захар. Буквально недавно был везде. В новостях, репортажах… И вдруг исчез.

Окружение говорит: мол, уехал в деревню. И то ли телефоны отключил, то ли деревня такая специальная для популярных политиков - глухая, без связи. В общем, недоступен Захар. Читает мои манящие сообщения в мессенджере. И угрюмо молчит.

Попробовал найти еще одного знакомого - лидера «Справедливой России» Сергея Миронова. Тоже не получилось. Его партия, выслушав мой вопрос, застыла в справедливом ужасе и долго думала, что со мной, окаянным, делать.

А интерес-то у меня был житейский. Без подковырок. Ну это как бы если крестьянину в колхоз завезли новую сноповязалку. И ходит мужик вокруг «ентого механизма» и размышляет (вслух): «А как сия диковина работать-то будет?»

Вот и я спрашивал: «А вот интересно, господа-товарищи из «Справедливой России», прилепинцы, как будет работать ваш ГРАД?» Не тот, что с устаревшими ракетами. ГРАД - это Группа по расследованию антироссийской деятельности (в сфере культуры).

О ее создании Прилепин, Миронов и примкнувший к ним Семигин торжественно объявили и, более того, четко обозначили предназначение этой прекрасной «сноповязалки»: «создание условий для противодействия прозападному влиянию в гуманитарной сфере и формирование патриотической культурной элиты».

Казалось бы, все ясно и предельно честно. ГРАД - для того чтоб почистить наконец интеллигенцию. Рассортировать ее, как картошку в погребе: гнилую - на выброс, здоровую - на семена. И на сайте движения «Культурный фронт» подробная инструкция по эксплуатации.

Большими буквами: «ЗАДАЧА: сделать для чиновников и менеджеров предприятий с государственным участием неприемлемым сотрудничество с агентами недружественного иностранного влияния в сфере культуры».

«МЕТОД: выявление фактов поддержки чиновниками и бизнесом с государственным участием деятелей культуры, отстаивающих позицию враждебных и недружественных государств по отношению к деятельности России (в первую очередь СВО)... Создание открытого реестра деятелей культуры, которым не рекомендуется занимать управляющие государственные должности из-за их антигосударственной позиции. Создание реестра чиновников, поддерживающих агентов иностранного влияния, которым рекомендуется изменить публичную позицию или уйти с должности».

И что трогательно. Отдельный параграф «ГУМАНИЗМ ПРОЕКТА»: «заключается в возможности фигурантов выйти из реестра путем деятельной поддержки мирного населения и Народной милиции ЛДНР, а также ВС РФ».

Хороший сервис для расстрела

Для сомневающихся (из гнилой интеллигенции), для тех, кто надеялся, что Прилепин все-таки писатель, наследник русской истории литературы, которая - от Пушкина до Лермонтова, от Толстого до Достоевского - сильно брезговала доносчиками, на сайте движения старательно разъяснено в духе: «да идите вы, э-э-э, вон!»

Для наглядности этого «посыла» ГРАД на своем сайте разместил окошко для приема онлайн-сообщений неравнодушных граждан с подписью: «Сообщить об агенте или пособнике» (на днях это окошко убрали, заменив на скромное «Обратная связь» - прим. Ред)

В одной графе ты пишешь свое имя (а можешь не свое), электронный адрес (любой) и имя вражеского агента.

Заметим, очень удобно!

В строгие «усатые» времена, по которым так тоскует наш народ, исполнить гражданский долг было сложнее. К примеру, захотелось тебе выжить из коммуналки сварливого соседа или - что еще справедливее - убрать конкурента по службе. Что сосед, что конкурент наверняка люди неприятные, а потому, конечно, иностранные агенты. Тут как ни крути! Но в те суровые года для кляузы надо сосредоточиться, купить конверт, марку, перебороть страх перед НКВД и послать письмо «куда следует».

А сегодня для выполнения гражданского долга - только пальцем пошевелить. Придешь с работы, зевнешь, ткнешь пару кнопок по настроению: кого бы сегодня расстрелять? И спать…

Прекрасный же сервис!

Тем более что для рекламы этого начинания уже вывешены головы Ивана Урганта, Константина Эрнста и музыкальной группы «Би-2».

Но сразу после объявления о создании ГРАДа что-то случилось. Что-то неуловимое и непонятное. Впечатление, что его организаторы не то чтобы бросились врассыпную… Они разошлись на цыпочках. Так бывает в неловкой ситуации, когда ты сгоряча выпалил что-то неприличное и думаешь: Господи, может, это никто не услышал? Может, пронесет?

Справедливороссы, загадочно подмигивая, указывают на скрывшегося Прилепина, а за всех отдувается пресс-секретарь великого русского прозаика (да-да, Захар, я серьезно) Елизавета Кондакова.

Никто не застрахован от доноса. Вопрос времени. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«ГРАД - это не про создание каких-то списков и не про выявление перечня тех, кто высказывается против спецоперации. Артисты могут высказываться, как они хотят. Цель ГРАДа - это недопущение до государственных денег тех, кто не поддерживает Россию и выступает против страны.

Черного списка нет!» - убеждала всех она.

Но поздно. ГРАД, а может быть, и репутацию его создателей похоронил секретарь организации, неосторожный депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

Дело 142

Именно с легкой руки Кузнецова в прессу попали списки «иностранных агентов и их покровителей», которые, оказывается, уже вовсю разрабатывал ГРАД.

И тут, простите за мой русский, обалдели все.

Список был чудовищен.

Он выглядел так, словно его составители возликовали: вот он, шанс! И стали лихорадочно вписывать туда самых разных, порой абсолютно неожиданных людей. Никто так и не смог объяснить, например, как туда угодила ветеран «Комсомолки» Ольга Кучкина. Как туда попал бывший редактор «Независимой газеты» и «особа, приближенная к императору» Виталий Третьяков. За что обидели советника Президента РФ по вопросам культуры Владимира Толстого (праправнука великого писателя). Ну а почему под раздачу попал гендиректор Общественного телевидения Виталий Игнатенко, по-моему, вообще не может быть объяснено.

Впрочем, для этой цели в списках есть отдельная графа, за которую Прилепину огромное литературное спасибо. Когда-нибудь Салтыков-Щедрин будущего подхватит этот сюжет.

В ней регистрируется грех подозреваемого. Формулировки две: «против» (операции на Украине) или «молчит».

А молчание - есть пусть невысказанное, но мыслепреступление. Иначе почему человек молчит? О чем молчит? Ни о чем хорошем деятель культуры, как известно, молчать не будет…

Бред, скажете?

Нет.

Конечно, со стороны ГРАД выглядит неряшливо, неаккуратно организованным проектом, созданным словно для голого пиара.

В лагере записных патриотов, уверен, возникнет острое желание надавать создателям хороших подзатыльников за дискредитацию хоть и мракобесной, но технологичной идеи «люстрации элит».

Вражье жюри

И все-таки. В этой ураганной феерической затее есть, уверен, холодный расчет.

От чего, подозреваю, и разразилось это стыдливое молчание вокруг ГРАДа.

А все потому, что в списках оказалось чуть ли не все жюри премии «Большая книга». Те самые литераторы, которые дали в 2014 году премию Прилепину за его шедевр «Обитель», но впоследствии другие книги писателя не отмечали. Захар сильно переживал. Однажды в сердцах даже угодил в скандал, заявив, что в жюри «засели 50 евреев».

И вот час расплаты. Личные недруги Прилепина в списках государственных врагов народа. Конечно, не специально, конечно, не со зла. Уверен, Захар искренен. Но так работают механизмы по перемалыванию человеческих душ - это только кажется, что они управляются сверху. Нет… Ты их только запусти. И люди начнут страстно убивать друг друга, следуя подсознанию: если он враг мне, значит, и государству.

Как писал Довлатов: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить: кто написал четыре миллиона доносов? Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой? Ничего подобного. Их написали простые советские люди».

Все понимают: никто не застрахован от доноса. Вопрос времени. Игра «донеси первым, пока не донесли на тебя» может превратиться в до боли знакомый параграф школьных учебников.

Первыми пострадают фигуранты списков, вторыми - обязательно! - их составители.

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