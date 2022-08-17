Дочь раздает одежду после жутких слухов о состоянии больной раком Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк Фото: Борис КУДРЯВОВ

В последнее время ходят слухи об ухудшении состоянии больной раком Анастасии Завротнюк. Поводом стало известие о том, что третий муж актрисы Петр Чернышев отказался от участия в летних гастролях шоу Татьяны Навки. Поклонники предположили, что фигурист просто не может оставить жену. Масла в огонь подлила и старшая дочь "прекрасной няни".

Дочь Анастасии Заворотнюк раздает одежду чужим людям либо бабушке. Анна Заворотнюк, как известно, большая модница. "Что-то отдаю, что-то продаю. Ну а все самое красивое идет бабуле. Она у меня модница", - поведала 26-летняя девушка.

Ранее Анна сообщала о том, что на данный момент ситуация с ее знаменитой мамой серьезная. "Сложно говорить об этой стороне жизни даже с близкими людьми. Понимаю, что многих это интересует, но тут боишься даже дышать в эту сторону, не то что говорить и рассказывать. Для всех нас это боль", - поведала красавица.

Она сообщила, что вся семья верит в лучшее. "Мама самая сильная. Желаю всем, чтобы их родители никогда не болели, это страшно и невероятно больно. Но я стараюсь жить дальше и более-менее научиться справляться со своей дырой в сердце», - отметила девушка.

Напомним, исполнительнице главной роли сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга в 2018 году. Заворотнюк заболела вскоре после рождения второй дочки Милы. Знаменитость перенесла несколько операций, прошла курсы лучевой и химиотерапии. Ее лечат экспериментальным лекарством. Чернышев тратит миллионы на спасение жизни жены. Артистке нужен круглосуточный присмотр. Ей помогают сиделка и мама Валентина Борисовна.