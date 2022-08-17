Герои спецоперации «Z»: рядовой Виноградов нанес сокрушительный удар во фланг врагу

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» Фото: REUTERS

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку. Они обеспечили срыв атак и контрнаступлений националистов.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Исправная стрельба в мишень - великой важности: умножает гибель неприятеля и отвращает в действии лишнюю трату патронам!», - повторял генералиссимус Александр Суворов. А воинам русский полководец, не проигравший ни одного сражения, говорил: «Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага».

Сержант Артем Булдаков

МЕТКИМИ ВЫСТРЕЛАМИ ОТРАЗИЛ АТАКУ НАЦИОНАЛИСТОВ

Сержант Артем БУЛДАКОВ

«Командир боевой машины сержант Артем Булдаков, действуя в составе батальонно-тактичекой группы российских десантников, выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Продвигаясь по городу, Артем обнаружил группу боевиков, находящуюся в заброшенном здании. Грамотно распределив силы подчиненных, Артем атаковал националистов. В ходе скоротечного боя сержант Булдаков лично уничтожил до 4 человек живой силы противника. По итогам ожесточенных боестолкновений населенный пункт был освобожден от украинских радикалов. Спустя несколько дней, при поддержке артиллерии, авиации и тяжелой техники националисты предприняли попытку вернуть контроль над населенным пунктом и атаковали на участок обороны взвода, в состав которого входил сержант Булдаков. В ходе отражения атаки Артем Булдаков огнем из АК-74 уничтожил до 6 человек личного состава противника, не допустив прорыва националистов на данном участке».

Рядовой Дагир Ввиноградов

НАНЕС СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ УДАР ВО ФЛАНГ ВРАГУ

Рядовой Дагир ВИНОГРАДОВ

«Действуя в составе парашютно-десантной роты, наводчик – оператор рядовой Дагир Виноградов выполнял задачу по штурму опорного пункта украинских националистов, вооруженного стрелковым оружием, гранатометами и ПТУР. Взвод рядового Виноградова после огневой поддержки минометных расчетов предпринял попытку обойти противника с фланга. Пользуясь внезапностью, Дагир одним из первых нанес удар во фланг противнику. Смелыми и решительными действиями, в условиях, сопряженных с риском для жизни, рядовой Виноградов, лично огнем из пушки БМП-2 уничтожил 5 националистов. По итогам боя, опорный пункт боевиков был взят».

Гвардии старший лейтенант Артем Деев

УНИЧТОЖИЛ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ

Гвардии старший лейтенант Артем ДЕЕВ

«Заместитель командира роты морской пехоты Тихоокеанского флота гвардии старший лейтенант Артем Деев, действуя в составе головного дозора, выполнял задачу по обеспечению безопасности движения колонны с боеприпасами и материальным обеспечением. Двигаясь по маршруту, Артем обнаружил на одном из ответвлений дороги группу вооруженных националистов. Внезапно атаковав противника, грамотно используя условия местности, совершая маневры, группой Артема Деева было уничтожено до 15 боевиков. Часть боевиков, понимая бесполезность сопротивления, сложили оружие и сдались в плен. Сам Артем, действуя на передовом рубеже атаки, руководил подразделением. В ходе боя получил ранение, однако самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, обеспечил выполнение поставленной задачи».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Подвиги военнослужащих российской армии достойны экранизации и не должны освещаться только в новостях социальных сетях. Об этом на форуме «Армия-2022» заявила генеральный продюсер «Триикс Медиа», что подписала с Фондом поддержки военно-патриотического кино соглашение о совместном производстве фильмов.

«Сегодня на первый план начинают выходить наши собственные герои, борющиеся с реальным злом. Это не придуманные фантастические голливудские истории. Это реальная борьба с терроризмом и нацизмом. Подвиги наших ребят, настоящих защитников, будет неправильно оставить только в новостях телеканалов или «постах» в социальных сетях», - сказала Юрченко.

По ее словам, кинокомпания «Триикс Медиа», что сняла «Солнцепек» и «Небо», готова снимать и показывать подвиги российских героев в кино на постоянной системной основе.