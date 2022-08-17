Галкин заставил восьмилетнюю дочь Пугачевой рекламировать свой концерт в Лондоне

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети.

Максим Галкин с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой сейчас живет в Юрмале. На своей странице в соцсетях юморист поделился забавным видеороликом с участием своей дочери Лизы. Вот только повод для этого шоумен выбрал не совсем обычный: юморист заставил восьмилетнюю девочку рекламировать свой концерт в Лондоне.

В ролике Лиза качается на качелях во дворе их загородного дома. Девочка прочитала на камеру стихотворение для отца:

«Я как птичка взлетаю, а ты такой силач.

На качелях меня катаешь, сенк ю вэри мач», - продекламировала Лиза.

Галкин, в свою очередь, назвал место и дату проведения концерта своего концерта в Лондоне. Затем шоумен пошутил: «В 18.00 door open…s. Или doors open. В общем, надо готовиться».

Галкин заставил восьмилетнюю дочь рекламировать свой концерт в Лондоне. Фото: соцсети.

Ранее артист дал серию концертов в Латвии и в Эстонии. В частности, Максим выступил в клубе в латышском селе Роя. В рыбацком поселении проживает около 2 тысяч человек. Со сцены местного клуба артист поблагодарил поклонников за поддержку и внимание к его творчеству. Юморист назвал «кормильцами» латышей, которые пришли на его концерт.

- Главное даже не то, что вы купили этот билет, а то, что вы пришли на встречу со мной. Кормильцы вы мои! – обратился к зрителям Галкин.

К слову, точно также юморист раньше относился к российским зрителям, покупавшим билеты на его концерты. На деньги, заработанные на этих выступлениях, он в свое время построил замок в деревне Грязь Московской области. Но теперь времена изменились, и Максим считает своими кормильцами зарубежных зрителей. Артист не собирается возвращаться домой в ближайшее время – график его гастролей расписан на месяцы вперед, и Россия в нем не значится.

С начала июля Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми живет в Латвии, иногда выезжая с выступлениями в другие страны. Супруги остановились в Юрмале. Вилла «Марта», где поселилась Алла Борисовна, построена в 1928 году. Это один из самых дорогих особняков в Юрмале, принадлежащий банкиру Виктору Красовицкому. Певица останавливается в нем каждый свой приезд в Латвию. Стоимость аренды исторической недвижимости составляет 100 тысяч евро в месяц. А сам дом оценивается в 40 миллионов евро. На закрытой территории помимо виллы есть спа-комплекс, бассейн, теннисный корт, концертный зал, гараж и домик для охраны. В главном особняке - четыре отдельные комнаты, кинозал, библиотека и зимний сад. Дом расположен недалеко от побережья, так что звездное семейство часто выходит прогуляться и подышать морским воздухом.