Пышная грудь и идеальная фигура: 55-летняя Сальма Хайек похвасталась соблазнительными формами в бикини

55-летняя Сальма - по-прежнему одна из самых красивых актрис Голливуда. Фото: соцсети.

В свои 55 лет Сальма Хайек по-прежнему остается одной из самых привлекательных звезд Голливуда. Латиноамериканская красотка с аппетитными формами смело фотографируется в бикини и выкладывает пляжные снимки в соцсетях. На своей странице актриса поделилась новым кадром, снятым во время отдыха.

Где именно она проводит отпуск, Сальма не рассказывает. Но, скорее всего, это ее родная Мексика. На фото актриса позирует на фоне белоснежных пляжей и бирюзового моря. На ней черное бикини, подчеркнувшее е пышный бюст. На плечи звезда накинула полосатое парео. Образ дополнили стильные солнцезащитные очки и широкополая шляпа.

На фото актриса позирует на фоне белоснежных пляжей и бирюзового моря. Фото: соцсети.

Сальма пожелала своим поклонникам счастливого понедельника и сообщила, что готова к новой неделе. Подписчики в ответ забросали свою любимицу комплиментами. «Ты просто бомба!», «Самая красивая актриса», «Ты невероятная», - пишут фолловеры в комментариях.

Супруг артистки – один из богатейших людей Франции. Семья 59-летнего Пино владеет целой модной империей - в нее, в частности входят бренды Yves Saint Laurent, Gucci и многие другие. Общее состояние концерна PPR оценивается в 29 миллиардов долларов, личное состояние семьи Пино – в 8 миллиардов долларов. У Сальмы и Франсуа-Анри есть дочь Валентина, актриса родила ее в 41 год.

Сальма пожелала своим поклонникам счастливого понедельника и сообщила, что готова к новой неделе. Фото: соцсети.

Сальма сохраняет стройную фигуру, потому что тщательно следит за питанием и регулярно делает упражнения. Актриса поддерживает форму с помощью йоги и силовых упражнений.

- Я занимаюсь с тренером из Лондона. Она научила меня держать свое тело таким образом, чтобы мышцы были активны весь день. Поэтому даже когда вы чистите зубы, вы прорабатываете мелкие мышцы, - призналась как-то Хайек в одном из интервью.

Суть тренировки состоит в том, чтобы постоянно держать тело в тонусе с помощью специальной техники дыхания. Она позволяет сохранять в напряжении живот, ягодицы, спину, ноги и руки — благодаря этому мышцы тренируются сами собой.