Канцлер ФРГ не поддержал идею запрета выдачи виз россиянам

Шольц против введения тотального запрета Фото: REUTERS

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он против введения тотального запрета на выдачу россиянам виз для посещения Европы.

Аналогичного мнения придерживаются и в США, где политический обозреватель Newsweek Энтони Константини написал, что введение Западом ограничений на выдачу виз гражданам РФ «стало бы наивным и ошибочным шагом, способным лишь усугубить ситуацию».

Главы правительств Финляндии и Дании заявили, что вопрос о запрете выдачи виз россиянам должен обсуждаться на уровне руководства Евросоюза. В то же время власти Финляндии уже заявили, что снижают количество выдаваемых гражданам России виз в 10 раз, то есть примерно до 100 в день.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что в ее стране пока нет единого взгляда на возможный запрет и решение еще не принято.

Поведение властей Швеции отражает позицию ЕС – страны все больше разделяются по визовому вопросу. Наиболее оголтелые русофобы – Прибалтика, Чехия и Польша – уже отказывают россиянам в выдаче определенных виз, остальные вассалы Брюсселя пытаются найти компромисс.