Жуткая находка: В чемодане, купленном в Новой Зеландии, обнаружились человеческие останки

Как правило, участники подобных распродаж не имеют возможности ознакомиться с содержимым выставленных лотов Фото: Shutterstock

Семья в Новой Зеландии, купившая на аукционе трейлер с разного рода барахлом обнаружила среди вещей чемодан с человеческими останками. Теперь правоохранители пытаются выяснить, кому этот чемодан и сами останки могут принадлежать.

Известно, что пара из Южного Окленда приобрела на аукционе трейлер с вещами у складской компании, которая таким образом очищала свою территорию от невостребованных единиц хранения.

Как правило, участники подобных распродаж не имеют возможности ознакомиться с содержимым выставленных лотов и нередко делают ставки в надежде на неожиданное сокровище. Например, несколько лет назад на одном из подобных аукционов в США был продан контейнер, в котором обнаружился чемодан с золотыми слитками, хозяева которых так и не нашлись.

Однако в случае с новозеландской семьей «сокровище» оказалось совсем иного рода: в одном из чемоданов был обнаружен разложившийся расчлененный труп.

По словам соседей «счастливцев», сразу же по прибытии семьи со своим приобретением с аукциона возле домов разлилось зловоние. А один из живущих неподалеку мужчин, работник крематория, заявил, что сразу же узнал этот запах.

– Я сразу все понял и подумал, откуда это? – рассказал сосед. Оказалось «это» шло из припаркованного трейлера.

Пока в полиции не могут прокомментировать ход расследования, но утверждают, что семья, купившая злополучный чемодан, к преступлению непричастна.