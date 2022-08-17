От рака скончался режиссер Вольфганг Петерсен - автор «Бесконечной истории» и «Трои»

Зрителям ничто не мешает почтить память этого отличного режиссера, пересмотрев сегодня вечером какую-нибудь из его картин Фото: REUTERS

Для людей, которые в 80-е были советскими школьниками, Вольфганг Петерсен прежде всего останется автором «Бесконечной истории». Тогда на наших экранах было мало дорогих голливудских сказок - ни «Звездные войны», ни «Лабиринт», ни «Дюну», ни «Леди-ястреба» в СССР не показывали. А фильм Петерсена почему-то выпустили, - и в результате гигантские камнееды, фантастические замки, похожие на собак драконы и сфинксы с лазерами в глазах впечатались в память целого поколения.

Петерсен родился в немецком городке Эмдене 14 марта 1941 года. С юности увлекался театром, уже в 20 с небольшим лет ставил спектакли, а потом учился в берлинской Академии кино и телевидения. Как раз для телевидения он и снял свои первые фильмы. А настоящий прорыв случился в 1982-м, когда вышла «Лодка» (Das Boot) - картина об экипаже немецкой субмарины, отправившейся в последнее плавание осенью 1941-го. Успех был колоссальным, причем популярность «Лодки» вышла далеко за пределы Германии: она получила шесть (!) номинаций на «Оскар», причем две - за режиссуру и за сценарий - достались Петерсену лично. (Сейчас фильм занимает 71-е место в списке 250 величайших картин всех времен по версии сайта IMDb).

Петерсен с юности увлекался театром Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это был билет первым классом в Голливуд, и Петерсен им воспользовался. Но сначала снял у себя на родине ту самую «Бесконечную историю». На тот момент это была самая дорогая картина, снятая за пределами Голливуда или СССР (фильм снимался на английском, но основную часть финансирования обеспечили продюсеры из ФРГ). Михаэль Энде, автор книги, которая легла в основу сценария, был в ярости из-за того, что его идеи исказили, грозился снять имя с титров, а в конце концов обозвал фильм «гигантской мелодрамой, состоящей из кича и коммерции, плюша и пластмассы». На кассовый успех это не повлияло: фильм обошелся в солидную для 1984 года сумму (порядка 27 миллионов долларов), но в прокате собрал в четыре раза больше.

Для людей, которые в 80-е были советскими школьниками, Вольфганг Петерсен прежде всего останется автором «Бесконечной истории» Фото: EAST NEWS

Потом Петерсен снял в США пацифистскую картину «Враг мой» - о дружбе, которая неожиданно возникла между солдатом-землянином и солдатом-рептилоидом на фоне межпланетных войн конца ХХI века. А полностью он развернулся в Голливуде в 90-е годы. На экраны тогда один за другим выходили аккуратные, высокопрофессиональные жанровые фильмы в его постановке. «На линии огня» (1993), в котором Клинт Иствуд играл телохранителя, когда-то не сумевшего защитить от пули Кеннеди; теперь маньяк, готовящий покушение на очередного президента США, параллельно издевается над героем (конечно же, на свою беду). «Эпидемия» (1995) - про то, как контрабандой ввезенная в США обезьянка притащила с собой смертельный вирус, за считанные часы буквально растворяющий человека изнутри, и про то, как героический эпидемиолог Дастин Хоффман сражается с заразой. «Самолет президента» (1997) - о том, как русские террористы во главе с Гэри Олдманом проникают на борт президента США (Харрисон Форд), а он практически в одиночку всех побеждает. «Идеальный шторм» (2000) - собственно, про идеальный, очень мощный шторм, разыгравшийся на Хэллоуин 1991 года у атлантического побережья США и красиво унесший жизни рыбаков в исполнении Джорджа Клуни и Марка Уолберга.

Петерсен снял в США пацифистскую картину «Враг мой» Фото: EAST NEWS

Его последним большим коммерческим успехом стала «Троя» (2004). У критиков была масса претензий к киноверсии гомеровской «Илиады»: кому-то не нравился Брэд Питт в роли Ахилла, кто-то считал соотечественницу Петерсена Диану Крюгер недостаточно впечатляющей для роли Елены Прекрасной, кто-то жаловался, что дыхание эпоса подменено мельтешением нарисованных на компьютере войск. Даже актеры выражали неудовольствие. Питер О’Тул, сыгравший Приама, в итоге назвал режиссера «клоуном» и сообщил, что ушел из просмотрового зала через 15 минут после начала. А Питт объявил картину неудачей и признался, что не хотел в ней сниматься (впрочем, он пожалел Петерсена - сказал, что в провале нет его вины, а «Лодка» была и остается одним из величайших фильмов в истории).

В прокате, несмотря на уничижительные отзывы, «Троя» собрала почти полмиллиарда долларов. И в каком-то смысле подвела под фильмографией Петерсена черту. Он потом снял еще «Посейдона» (2006), фильм-катастрофу о крушении роскошного лайнера, но тут уж зрители были единодушны с критиками - картина грохнулась в прокате, принеся студии убытки в 70 миллионов долларов.

В прокате, несмотря на уничижительные отзывы, «Троя» собрала почти полмиллиарда долларов Фото: EAST NEWS

Похоже, Петерсен тяжело переживал неудачи. В 80-е, после провала «Врага моего», он ничего не снимал шесть лет. После провала «Посейдона» молчал целое десятилетие. Только в 2016-м вернулся на съемочную площадку - снял у себя на родине криминальную комедию «Четверо против банка» с Тилем Швайгером. Это был ремейк одной из первых его картин, снятой для немецкого телевидения в 1976-м. Увы, ни старый, ни новый фильм большого интереса за пределами Германии ни у кого не вызвали. И больше Петерсен не снимал ничего.

Но сейчас в некрологах, которые публикуют крупнейшие американские издания, вспоминают не его осечки, а его триумфы: оказалось, что и критики, и киножурналисты остались очень благодарны ему за лучшие картины. Самые теплые слова находят и для «На линии огня», и для «Бесконечной истории», и для «Лодки». И зрителям ничто не мешает почтить память этого отличного режиссера, пересмотрев сегодня вечером какую-нибудь из его картин.