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Политика17 августа 2022 7:28

Солдатам ВСУ по радио рассказывают, как правильно сложить оружие, чтобы выжить

Ретранслятор «стреляет» на 15 километров музыкой и инструкциями
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобиля «Тигр» слышно на 15 километров

Мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобиля «Тигр» слышно на 15 километров

«Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови», - говорил русский полководец Александр Суворов. А еще повторял: «Благость и милосердие потребны героям».

Российские военнослужащие делают все возможное, чтобы сохранить жизнь не только мирному населению Украины, но и военнослужащим территориальной обороны, что насильно пригнали на передовую.

«Мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобиля «Тигр» слышно на 15 километров. В эфире радио «Жизнь» – популярная музыка, актуальные новости и главное – подробные инструкции как выжить. Адресованы они военнослужащим Украины: «Радио «Жизнь», инструкция! Солдаты и офицеры ВСУ, ваше сопротивление бесполезно»», – комментируют кадры в Минобороны России.

Связисты уверены, радио «Жизнь» внимательно слушают за линией фронта. И не только рядовые.

«Нас боятся те, кто ведет украинских солдат на убой. Глушат, выслеживают с беспилотников, пытаются уничтожить», – говорят связисты Минобороны, но свою важную работу продолжают.

Опять можно вспомнить слова Суворова, что не проиграл ни одного сражения: «Милосердие покрывает строгость. При строгости надобна милость, а иначе строгость - тиранство».

«Мягкая сила» тоже дает свои результаты: военнослужащие Украины все чаще отказываются выполнять преступные приказы своего командования. Все больше среди украинских военнослужащих становится дезертиров, которые сдают оружие и переходят на сторону сил Донбасса.

«Так, в районах населенных пунктов Опытное и Первомайское Донецкой Народной Республики более двухсот военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь. В третьем батальоне данной бригады, действовавшим в районе Марьинки, из 580-ти человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих», - рассказал на одном из крайних брифингов официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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