Бойцы Росгвардии обнаружили схроны с оружием и боеприпасами

В Луганской Народной Республике бойцы Росгвардии обнаружили схроны с оружием и боеприпасами. В них оказался гранатомет М80 «Золя», два гранатомета РШГ, более трехсот двадцати 30 мм снарядов, 65 противотанковых мин ТМ-62, 30 выстрелов ПГ-7, 26 гранат ВОГ-25, свыше 2000 патронов различного калибра и самодельное взрывное устройство.

В другом населенном пункте ЛНР найден схрон, в котором оказалось два гранатомета иностранного производства, семь выстрелов ПГ-7, семь гранат Ф-1, двести 120 мм мин, двенадцать 82 мм мин и сорок гранат ВОГ иностранного производства.

Своевременные и профессиональные действия сотрудников Росгвардии позволили задержать подозреваемого в пособничестве ВСУ. У него обнаружена граната Ф-1, девять выстрелов ПГ-7, 50 патронов, а также наркотическое вещество.

Отметим, что украинские спецслужбы специально создают схроны с оружием и взрывчаткой, чтобы дать возможность вести подрывную деятельность оставшимся на освобожденных территориях диверсантам.

Часто мирные граждане указывают на них военнослужащим. Недавно в одном из таких освобожденных украинских сел схрон обнаружили мальчишки. Школьники стали баловаться с гранатометом, который выстрелил в сторону жилого дома. К счастью, от разрыва боеприпаса никто не пострадал.