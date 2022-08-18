Как прогнать «Кентавра»

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Что у нас есть на случай заражения самым загадочным штаммом коронавируса?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в середине июля объявила об очередной волне коронавируса. По данным ВОЗ, зафиксированы новые штаммы - BA.4, BA.5 и BA.2.75. Последний получил неофициальное название «Кентавр». По словам заместителя директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика Александра Горелова, рост заболеваемости COVID в нашей стране зафиксирован повсеместно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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За предыдущие два года пандемии мы привыкли соблюдать дистанцию, носить маски и постоянно мыть руки. Однако в последнее время на фоне спада заболеваемости про маски и дистанцию многие забыли. А зря. Новую вспышку вируса эпидемиологи прогнозировали к концу августа, и вот — она уже началась.

Беспокоит врачей «темная лошадка» пандемии - штамм BA.2.75, тот самый «Кентавр». Его мутации затрагивают те области, против которых направлено действие антител к коронавирусу. Именно это, по мнению ученых, делает новый вирус более заразным. Что самое неприятное, в полной мере оценить тяжесть последствий «Кентавра» для организма врачи пока не могут.

Симптомы при заражении «Кентавром» схожи с таковыми при «Омикроне». У пациентов отмечается общая слабость, потливость, боли в горле, повышение температуры, насморк, кашель и головная боль, воспаляются лимфоузлы. Теперь о лечении. С самого начала пандемии Минздрав России начал выпускать Временные методические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Сейчас актуальна 15-я версия документа. В основе большинства схем лечения при легком течении коронавируса лежат интраназальные формы интерферона-альфа, умифеновир, а также парацетамол.

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Интерфероны — белковые молекулы, которые помогают организму подавлять проникновение вирусных частиц в клетки организма. Задача интерферонов — замедлить развитие заболевания до тех пор, пока организм не мобилизует другие защитные системы, к примеру антитела. Парацетамол применяется для снижения температуры, если она повышается выше 38,5.

Умифеновир (в России продается под маркой «Арбидол») давно фигурирует во Временных рекомендациях Минздрава — с 5-й версии. По словам профессора кафедры аллергологии и иммунологии Российского университета дружбы народов Оксаны Гизингер, препарат доказал свою эффективность в рамках множества исследований, которые прошли по всему миру. Установлено, что при терапии с применением умифеновира повышается устойчивость организма к вирусным инфекциям. Кроме того, у пациентов, которые принимали лекарство во время течения болезни, отмечалось уменьшение продолжительности заболевания и его тяжесть.

«Механизм его действия на конкретные вирусные белки хорошо изучен и доказано, что «Арбидол» имеет широкий спектр противовирусной активности, в частности, против гриппа, COVID-19, рино-, аденовирусов и других причин острой респираторной вирусной инфекции. Уже есть данные и о чувствительности новых штаммов коронавируса к умифеновиру», - поясняет профессор кафедры аллергологии и иммунологии Российского университета дружбы народов Елена Карева.

Как это работает

Ученые в Китае, США и России доказали, что умифеновир блокирует связывание спайкового белка коронавируса и клетки, за счет чего нарушаетсямеханизм проникновения вируса в клетку. Китайские ученые пошли еще дальше и продемонстрировали способность действующего вещества нарушать структуру сиалогликанов и снижать способность вируса к прикреплению к клеточной мембране. Результаты исследования оказались настолько впечатляющими, что Минздрав КНР официально признал российский препарат перспективным противовирусным средством для лечения коронавируса COVID-19 и включил его в свою национальную программу диагностики и лечения.

Выиграть время

«Коронавирус, как и грипп — это быстрые инфекции, они стремительно развиваются в организме человека. Поэтому время — наш главный союзник. Но лишь в том случае, если мы как можно раньше начнем лечение. В противном случае время становится врагом», - резюмировала Елена Карева. Следуя этой логике профессора, время лучше использовать по-максимуму: сделать ревакцинацию. Ну или первую прививку, если не прививались раньше. Аргументы о «новой вакцине» больше не актуальны. Как и заявления о том, что вакцина не действует в отношении новых штаммов. Доказано: действует, и может, как минимум, защитить вас от тяжелого течения заболевания. Так что алгоритм простой: прививка, социальная дистанция, маски и гигиена. Если же заражение все-таки случится — своевременное начало адекватного лечения под контролем врача.