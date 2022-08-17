Многоразовая туалетная бумага и душ из канализации: названы самые безумные антикризисные предложения в Европе

Одноразовая бумага стала для европейцев слишком дорогой Фото: Shutterstock

Засуха в Европе натолкнула европейских чиновников на поиски нетривиальных выходов из сложившейся ситуации. Одним из таких решений стало предложение Еврокомиссии о повторном использовании сточных вод после их очистки. То есть, все, что находится в городских системах канализации должно после очистки вернуться в квартиры европейцев.

В конце-то концов, космонавты на орбите пользуются вторичной водой, так почему бы европейцам не начать принимать душ из канализации. Правда, есть нюанс, на орбите используются такие системы очистки, что вода после них становится чуть ли не золотой по стоимости, но везти с Земли в космос еще дороже. Рачительные европейцы, ничего не скажешь. Надо ли будет употреблять такую воду в качестве питьевой, Еврокомиссия промолчала, но ничего не исключается.

Но Британия и тут смогла вырваться вперед, утерла нос ЕС, хотя и вышла из Евросоюза. Британские СМИ начали рекламировать многоразовую туалетную бумагу, потому что одноразовая стала слишком дорогой. Речь, судя по всему о тканевых рулонах. В этом случае рекомендации тут еще лучше – надо лишь пару раз в неделю стирать такой рулон в стиральной машинке. Англичане поначалу пришли в ужас, но стерпится – слюбится. К тому же после холодного душа, а им уже рекомендуют принимать его не теплым и не горячим, а холодным, потому что это бодрит, закаляет, да и под ледяной водой долго не простоишь, они будут готовиться вытереться чем угодно. Не только полотенцем, но и многократной использованной туалетной бумагой, пусть даже и нестиранной на этот момент. Страшно подумать, какое будущее ожидает малышей и их памперсы. Впрочем, нас наши мамы растили мамы без них, и европейцам, возможно, придется вспомнить утраченные навыки. Но вот про "вторичную воду" и многоразовую туалетную бумагу – это все же зашкаливает.

Хотя, знаете, ничто под Луной не ново, и вольно или невольно я вспомнил сатирические произведения известного писателя-антисоветчика, занявшего четко антироссийскую позицию после возвращения в Россию Владимира Войновича. В частности его селекционера-самоучку Гладышева, истово проповедовавшего "круговорот дерьма в природе"

- Посуди сам. Для хорошего урожая надо удобрить землю дерьмом. Из дерьма произрастают травы, злаки и овощи, которые едим мы и животные. Животные дают нам молоко, мясо, шерсть и все прочее. Мы все это потребляем и переводим опять на дерьмо. Вот и происходит, как бы это сказать, круговорот дерьма в природе. И, скажем, зачем же нам потреблять это дерьмо в виде мяса, молока или хотя бы вот хлеба, то есть в переработанном виде? Встает законный вопрос: не лучше ли, отбросив предубеждение и ложную брезгливость, потреблять его в чистом виде, как замечательный витамин? – разглагольствовал он на страницах романа "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина".

- Для начала, конечно, - поправился он, заметив, что Чонкина передернуло. - Можно удалить естественный запах, а потом, когда человек привыкнет, оставить все, как есть. Но это, Ваня, дело далекого будущего и успешных дерзаний науки.

Судя по тому, что в Европе пока предлагают воду очищать, она еще в начале пути, и дело теперь за "успешными дерзаниями науки".

Но если дело пойдет и дальше в этом направлении, то в Европе впору будет уже вешать всюду лозунги из того же Войновича, но уже из другого романа "Москва 2042". Пафосны и оптимистичный девиз: "Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично!"

Примечательно, что Войнович писал злые сатирические пародии на Советский Союз, фактически - на Россию, предрекая нам такое будущее (отдельный вопрос – почему его так замкнуло на теме дерьма, но это свойственно либералам, а также украинским патриотам). Но получилось так, что он оказался Нострадамусом наоборот. И все, что он прогнозировал для России, уже начало сбываться в Евросоюзе.

Осталось только дождаться, когда в Европе будет полностью реализован тот самый процесс, который Войнович назвал "круговоротом дерьма в природе". Впрочем, что касается политической сферы, то в этой сфере в ЕС он, похоже, уже стал настолько доминирующим, что его уже не остановить.