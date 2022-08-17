Оплатил переводом – попал в тюрьму: как можно лишиться денег и свободы после похода в магазин

При таких расчетах покупатель не получает чек и при наличии претензий не сможет доказать покупку в суде Фото: Алиса ТИТКО

Москвичи до сих пор сталкиваются с продавцами, которые просят перевести деньги за товар или услугу на личную банковскую карту. Происходит такое в небольших магазинах или на рынках. Некоторые покупатели не задумываются и отправляют переводы – как правило, суммы не большие, но юристы говорят, что последствия могут быть серьезными – вплоть до уголовной ответственности.

Уход от налогов

Если покупать продукты исключительно в супермаркетах, а одежду в больших торговых центрах, то можно даже не встретиться с предложением продавцов «скиньте деньги переводом на карту». Но маленькие магазины и рынки в Москве никто не отменял.

Возле метро «Дмитровская» нет рядом сетевого супермаркета, но продуктовые магазины есть. Мне как раз нужны были огурцы и зеленый лук для окрошки. Решила зайти в магазин с названием «Овощи».

- Только у нас переводом, - говорит мне продавец.

- А как же кассовый аппарат?

- У нас его нет.

С одной стороны, мне нужны огурцы и зеленый лук, а с другой – появились сомнения на счет перевода денег на неизвестный мне счет. Решила отказаться от покупки.

С подобными предложениями сталкивались все мои друзья. Продавцы на Кунцевском рынке быстро собирают пакет с продуктами и кладут на прилавок номер банковской карты, куда нужно отправить деньги.

- Покупал кабачки, там всего 120 рублей получилось. Но все равно услышал от продавца: «Скинь за кабачки переводом на карту». Ахмед много лет уже здесь торгует овощами. Объяснил, что не хочет покупать кассовые аппараты, платить комиссию банку – от каждого платежа 2%, а также еще 7% от общей прибыли. Просто уходит от налогов, чтобы больше денег осело в кармане, - рассказывает знакомый Антон.

Рынки в Бескудниково и в Савеловском районе также не отказываются от возможности уйти от налогов и просят переводы. Небольшие ателье, сервисы по ремонту обуви, магазины с канцтоварами в первую очередь просят перевод, а если покупатель настаивает на оплате с помощью карты, то могут достать кассовый аппарат.

- Иногда идут на уловку, якобы не работает кассовый аппарат. То ли нет интернета, то ли проблемы у банка. У меня так было однажды в салоне красоты. Но когда я пришла в следующий раз и снова попросили перевод, то поняла, что это просто «разыгранная критическая ситуация», - рассказывает знакомая Юлия.

Москвичи до сих пор сталкиваются с продавцами, которые просят перевести деньги за товар или услугу на личную банковскую карту Фото: Алиса ТИТКО

Перевод – личные риски

Бизнес обязан использовать непосредственно эквайринг (возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату товаров и услуг пластиковыми картами). Юристы говорят, что если компания просит произвести оплату на карту, то стоит задуматься о легальности ведения бизнеса.

- Такие просьбы являются незаконными. Деньги поступают на неизвестные карты. Нельзя это расценивать, как оплату услуг. Это уход от уплаты налогов, - рассказал kp.ru Александр Карабанов, юрист.

- Есть ли какая-то опасность от таких покупок?

- Можно попасть в серьезную ситуацию, если деньги будут переведены на карту физическому лицу, которое проходит по уголовным или террористическим базам. Человек может быть иноагентом. В последствии с этой карты могут финансироваться незаконные действия в России или за пределами страны. Для покупателя это может стать потенциальной проблемой.

Попробуем исключить вероятность такого криминального сюжета, в конце концов, на рынке люди покупают на суммы от 100 до 5000 рублей и это не те суммы, которые можно назвать «финансированием» преступлений. Но личные убытки более реальны.

- При таких расчетах покупатель не получает чек и при наличии претензий не сможет доказать покупку в суде, например. Также, личная карта предпринимателя может быть оформлена не на него, а на родственника, что также осложняет законодательную базу для покупателя в случае возникновения споров или претензий. Покупатель сам берет ответственность за такой перевод и самостоятельно оценивает свои риски, - рассказала kp.ru Инга Корягина, доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Плеханова.

- Как правильно поступать покупателям? Куда жаловаться?

- Если покупателю не выдали чек, он может пожаловаться в Налоговую инспекцию и Роспотребнадзор. За неприменение кассы минимальный размер штрафа для ИП составляет 10 000 рублей, а для юрлица — 30 000 рублей. За невыдачу кассового чека налоговая вынесет предупреждение или выпишет штраф: для ИП — 2 000 рублей, для юрлица — 10 000 рублей (согласно п. 6 ст. 14.5 КоАП РФ).

Важно

Кто может торговать без кассового аппарата?

Федеральная налоговая служба с 2018 года разрешила индивидуальным предпринимателям, чей денежный оборот не превышает 30 млн рублей, а с 1 июля 2021 года — 20 млн рублей, получать деньги за услуги на личную банковскую карту. Однако это не означает, что можно уйти от уплаты налогов.

- Предприниматель, получив деньги на личную карту, должен их обналичить и внести их на свой расчетный счет, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если этого не происходит, то такие действия можно рассматривать как уход от налогов. Поскольку, перевод с карты на карту между физическими лицами не является объектом налогообложения, - объяснила Инга Корягина, доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Плеханова.

Торговать без кассового аппарат разрешается на рынках, ярмарках и других территориях для торговли вразвал. А также при продаже товаров и оказании услуг в отдаленных и труднодоступных местностях. Если индивидуальный предприниматель работает на патенте, установка касс не обязательна.

Кстати

Новинки на рынке: пробовать или проверять?

Недавно покупала наушники в одном из сетевых магазинов мобильной связи. На кассе продавец спросил: «Оплата картой?» Я кивнула. Подбегает второй продавец и стал просить сделать оплату с помощью СБП (система быстрых платежей). С новым способом оплаты через QR-код я не была знакома, поэтому оплатила традиционно.

- Это удобно и безопасно. Просто наводишь телефон и оплачиваешь через личный кабинет. Если человек забыл дома банковскую карту, то можно оплатить товар через QR-код. Сейчас же телефоном нельзя оплачивать (из-за санкций), а многие привыкли не брать карты с собой. И вот так придумали эти QR-коды в рамках системы СБП, - рассказала Инга Корягина, доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Плеханова.