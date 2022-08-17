Только чернокожие или нетрадиционные: ВВС Британии перестали принимать белых гетеросексуальных пилотов

В погоне за «либеральными ценностями» королевские ВВС на время прекратили набор новых пилотов с белым цветом кожи Фото: EAST NEWS

«Заставь дурака молиться, так он лоб расшибёт». В английском языке наверняка есть эквивалент этой русской пословицы, которая сейчас ударно воплощается в Военно-воздушных силах Британии.

В погоне за «либеральными ценностями» королевские ВВС на время прекратили набор новых пилотов с белым цветом кожи. Потому что по «плану борьбы с расизмом до 2030 года» (да, есть и такой) необходимо довести численность боевых лётчиков из числа этнических и расовых меньшинств до 20% от личного состава. Который в общей сложности составляет порядка 30 тыс. человек.

Вроде бы всё правильно. Расизму — нет, правам меньшинств — да. Но для профессии лётчика требуется высокий интеллект и предварительная подготовка. А те самые меньшинства, прибывшие в метрополию из бывших колоний, часто предпочитают не поступать в престижные университеты, а сидеть в своих гетто, где кусок хлеба, спасибо госдотациям, всё равно имеется.

Значит, что нужно для «достижения представленности меньшинств» среди лётчиков? Правильно, не принимать расовое большинство, то есть белых. Какое-то количество цветных в лётные училища всё-таки поступает, значит, с такой искусственно ограниченной конкуренцией за пару лет они волей-неволей повысят свою долю в ВВС до «необходимого уровня».

Как пишет газета Telegraph, один из высокопоставленных офицеров, отвечавший за набор рекрутов, на волне «квотного скандала» был вынужден уволиться. После такой огласки, пресс-служба боевой авиации поспешно сдала назад: мы, конечно, верны политике толерантности, но и для белых никаких преград нет, набор в лётчики идёт как обычно.

При этом далеко не все британцы поддерживают такой агрессивный либерализм. Так, штаб одного из кандидатов на пост премьер-министра (напомним, в стране ещё и идёт кампания по выборам на первый пост) выпустил весьма здравое заявление:

— Единственное, на что нужно обращать внимание при наборе лётчиков, — это личные качества и характер, а не сексуальные пристрастия и цвет кожи. Если Министерство обороны ставит безопасность Великобритании под угрозу из-за «квот на меньшинства», это не только позорно, но и опасно.

С точки зрения нынешнего либерализма подобные слова — махровый фашизм, за который можно навсегда отлучить от политики. Но вот незадача, заявление это выпустил штаб кандидата в премьеры Риши Сунака — по происхождению индуса, которого в «белом расизме» не обвинишь при всём желании.

А ведь в главном он прав: если в элитный род войск офицеров отбирают вот так, по «либеральной квоте», то и говорить о боеспособности не приходится.