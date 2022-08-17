Назван лучший продукт от головной боли

И в первых рядах «лечебных» продуктов — арбуз! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Очень часто головная боль возникает из-за... обезвоживания. Особенно в жару — кровь сгущается, сосуды напрягаются и возникают спазмы. Чтобы этого не произошло, все врачи советуют пить побольше воды. Особенно, если недавно переболели (будь то ковид или другое вирусное заболевание — все они вызывают обезвоживание), воды необхоима для выведения токсинов.

- Некоторые врачи отмечают что об обезвоживании говорят хронические запоры, «синдром перемежающейся хромоты» (боли в ногах при ходьбе), мигрень и головные боли при похмелье, а также боли в сердце при ходьбе (их называют ангинозные боли), - рассказывает наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Поэтому первой рекомендацией при таких состояниях должно быть налаживание питьевого режима. Если говорить о головных болях, доказано, что продукты с высоким содержание магния и калия способны если не вылечить вас от болей, то уже точно послужат их профилактикой.

И в первых рядах среди таких «лечебных» продуктов — арбуз! В нем большое содержание воды, а также магния и калия. Также много калия содержится в свежем картофеле, запеченном с кожурой. А чемпионы по содержанию магния стали тыквенные семечки и миндаль. А еще в тыквенных семечках очень много цинка, который вместе с фосфором нормализует работу головного мозга. В миндале же много витамина В2, которые рекомендуют при лечении и профилактики мигреней.