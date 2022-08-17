Совершили ритуал поедания сердец: тысячи женщин замучены насмерть за колдовство и магию

Местные власти разводят руками и говорят, что всему виной низкий уровень образованности во многих отдаленных племенах Фото: EAST NEWS

Шотландка Дженни Хорн вошла в историю, как последняя женщина, казненная в Европе по обвинению в применении черной магии. Ее облили смолой, провезли через город в бочке и затем сожгли на костре. И было это три века назад – в далеком 1727 году.

Сложно поверить, но и сейчас на планете существуют места, где скорый и жестокий самосуд над женщинами, заподозренных в колдовстве, является обычным делом. Одна из таких стран – Папуа – Новая Гвинея, островное государство к северу от Австралии.

Очередной случай, всколыхнувший всю страну, произошел в конце июля. Все началось с того, что знатный человек одного из местных племен, владелец нескольких грузовиков скоропостижно скончался во время прогулки в лесу. Предположительно, с ним случился сердечный приступ, сообщает Al Jazeera. Однако соплеменники усопшего в то, что все так просто, не поверили. Вместо этого они обвинили девятерых местных жительниц в совершении жуткого ритуала «кайкай лева», что означает поедание сердца погибшего врага с целью обретения его силы и храбрости. Местные СМИ не сообщают, действительно ли папуасский бизнесмен находился на месте гибели с вырванным сердцем или же это было плодом коллективной фантазии его безутешных друзей, но в любом случае скоро признание было получено. Одна из женщин не выдержала пыток и сделала «явку с повинной».

На протяжении следующих нескольких дней девятерых женщин истязали методами, сравнимыми разве что со средневековой инквизицией. Им наносили резаные раны мачете и потом прижигали их огнем, обливали раскаленным железом. На выручку несчастным пыталась прийти местная полиция, но силы одного отряда стражей порядка явно были неравны с целым поселком агрессивных мужчин, уверенных что они борются с темными силами зла. Пока полиция ждала подкрепления, четыре женщины скончались. Спасти удалось лишь пятерых обвиненных в ведьмовстве. Они, впрочем, на всю жизнь останутся инвалидами.

Местные власти разводят руками и говорят, что всему виной низкий уровень образованности во многих отдаленных племенах, из-за которых они застряли чуть ли не на первобытном уровне. О степени распространенности явления в Папуа – Новой Гвинее говорят такие цифры: из 15 тысяч мужчин, про которых известно, что они принимали участие в «охоте на ведьм», лишь 91 был обсужден. И еще одна страшная цифра: 70% женщин в Папуа – Новой Гвинее на протяжении своей жизни подвергаются изнасилованиям или избиениям.

- К сожалению, в нашей стране в колдовство верят даже многие чиновники и полицейские, - говорит Джордж Какас, шеф полиции провинции Энга. – Однажды я послал на выручку обвиненным в ведьмовстве женщинам двух своих сотрудников, но они объединились с подозреваемыми и стали принимать участие в пытках. Их потом оштрафовали, но не уволили из сил правопорядка.

Еще в 2015 году в Папуа – Новой Гвинее был разработан Национальный план по борьбе с охотой на ведьм. Вот только деньги на него выделить, похоже, забыли. Ведь с каждым месяцем число ужасных преступлений против женщин в государстве только увеличивается.