«Оптовики скупают огурцы всего по 10 рублей за кило»: сыровар Олег Сирота решил стать овощеводом и теперь не знает, куда девать урожай

Фермер решил выяснить, с чего это за предыдущий год банальные капуста с картошкой подорожали круче экзотических фруктов. А заодно и подзаработать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

БЕГЛЫЙ РАБОТНИК

Как уже писал KP.RU, известный подмосковный сыровар Олег Сирота весной завел овощные грядки. Фермер решил выяснить, с чего это за предыдущий год банальные капуста с картошкой подорожали круче экзотических фруктов. А заодно и подзаработать. Закупив отечественные семена и призвав в помощь трактор «Беларус», посеялись…

В августе корреспонденты KP.RU заглянули на фермерский огород — как там урожай.

С ним все прекрасно. Кабачки уже созрели, огурцы тоже радуют — слааадкие… Морковка с картошкой на подходе. Только фермер наш что-то невесел. Что, Олег, голову повесил?

- Проблемы начались почти сразу же после сева, - говорит Олег Сирота. - От нас сбежал специалист-овощевод. Проснулись - а его нет. Бывает такое в сельском хозяйстве, я же говорил - в отрасли проблемы с кадрами.

Замену искали в срочном порядке. Огород в России — дело всенародное, так что нашли бывалого крутого огородника у себя в хозчасти.

Другой кадровый вопрос - а кто будет собирать урожай - решили с помощью молодежи из ближайшей деревни. Местные школьники охотно согласились подработать.

- Вообще-то они обходятся дороже мигрантов, - рассказывает фермер. - Ребята молодцы, основательно изучили Трудовой кодекс - и напрашиваются на переработки. По закону, у них как у несовершеннолетних рабочий день - не больше 6 часов. А то, что свыше - уже оплачивается как переработка. Но я не против вложиться в наше будущее. Если кто-то из этих хитрых мальчиков потом придет работать к нам в хозяйство - мы будем очень рады.

Для справки: мигранты в Истринском районе Подмосковья берут 222 рубля за час работы. Школьникам Олег платит по 200 за час (первые шесть часов работы), потом - по 400 за час.

Но это все не беда. Настоящие сложности начались потом: собранные кабачки, огурцы и редиску надо куда-то быстро продать, лежать они долго не будут. А… некуда.

В августе корреспонденты KP.RU заглянули на фермерский огород — как там урожай. Фото: Михаил ФРОЛОВ

НЕ БЫЛО БЫ ПРИБЫЛИ, ДА КАФЕ ПОМОГЛО

Изначально Олег предполагал продавать овощи оптовикам. Или — что лучше, потому что удобнее и гораздо выгоднее — в розницу у себя в хозяйстве. Благо фермерам с этого года разрешили даже вести торговлю прямо с поля. Раньше такое у нас было запрещено как нецелевое использование ценной сельскохозяйственной земли. В поле и огороде — урожай только растить. А продавать — поезжайте за полсотни километров (а у кого — и за несколько сотен) в город на ярмарку.

Как и многие подмосковные фермеры, Олег Сирота развивает агротуризм. Люди приезжают на экскурсию по сыроварне, для детей есть контактный зоопарк с осликом, кроликами и прочей живностью. Да и просто погулять по полям, вырвавшись из городской суеты, здесь приятно. Так что поток посетителей «в поле» есть.

Прикупить кабачки сейчас можно с лотка прямо на территории фермы (69 рублей кило, примерно как в супермаркетах). Но, в отличие от сыра, торговля пошла не очень.

- Кабачков и огурцов сегодня везде полно, - сокрушается Олег. - Люди говорят - свои на даче девать некуда. Вот если бы зимой их продавали...

Выручило собственное кафе, которое у Сироты при Истринской сыроварне тоже есть. Огурцы с редиской туда сейчас уходят полностью, на всякие салатики.

- А если бы кафе не было?

- Тогда - плохо, пытались бы пристроить куда-то наши огурцы оптом хотя бы по 10 рублей за кило.

Это при том, что для того же кафе «на стороне» огурчики закупаются по 100 руб. за кило! Так что — хотя бы экономия.

Изначально Олег предполагал продавать овощи оптовикам. Или — что лучше, потому что удобнее и гораздо выгоднее — в розницу у себя в хозяйстве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Но зато я теперь четко понимаю, что надо делать, если мы и дальше будем выращивать овощи — причем в больших объемах, чем сейчас, - подводит Олег промежуточные итоги эксперимента. - Надо создавать кооператив, чтобы расширять каналы сбыта. Или строить хранилище и иметь возможность сохранить овощи до зимы, когда спрос на них резко вырастает. Тем, кто берется строить системы хранения — а это общая проблема — Минсельхоз сейчас компенсирует часть затрат: 50% от стоимости зданий, 50% от стоимости оборудования. Это выгодная история. Так что закончим с уборкой урожая — начнем строить овощехранилище. Может, даже сделаем его кооперативным. Чтобы и другие фермеры могли сдать туда на хранение свою продукцию, и те, у кого личные подсобные хозяйства или у кого на даче большой урожай.

Основной сбор урожая на ферме у Олега пока еще впереди: морковка с картошкой на подходе. А KP.RU продолжает следить за экспериментом, который, в том числе должен дать ответ на вопрос, почему при всем импортозамещении с собственными овощами у нас — не очень. Ведь при том, что по дачам и деревенским огородам их вроде бы столько, что девать некуда, на прилавках торговых сетей нынче даже банальная картошка — все больше египетская.

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

Что посадил Олег и что удалось продать

Собрали на сегодня и сумма с продажи

Кабачки 466 кг 32154 руб.

Огурцы 99 кг идут в свое кафе - сэкономили 9900 руб.

Редис 14 кг идет в свое кафе - сэкономили 2030 руб.

Зелень 20 кг идет в свое кафе - сэкономили 4000 руб.

Картофель - сбор еще не начался

Морковь - сбор еще не начался

Тыква- сбор еще не начался