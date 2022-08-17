Рустам Мухаметханов: «Современное строительство призывает людей менять образ жизни»

Минстрой РФ планирует к 2030 году привлечь в строительство до 1 миллиона человек из-за увеличивающихся объемов строительства. Несмотря на кризис, в базе данных отраслевого кадрового центра на сегодня числится 1900 строительных организаций, 19000 резюме и 15000 вакансий. О престижности карьеры в данной отрасли поговорили с Рустамом Мухаметхановым, высокопрофессиональным инженером-проектировщиком ГУП «Татинвестгражданпроект», разрабатывавшим наукоград «Иннополис», построившим многие жилые и спортивные объекты, дороги по всей России и сделавшим карьеру с самых «низов».

- Рустам, Вы начали свой путь в профессию дорожным рабочим. Когда это было? Вы уже тогда знали, кем станете в будущем, или так сложились обстоятельства?

- В дорожной отрасли я успел попробовать, наверное, все, и дорожным рабочим я тоже был, в студенческие годы, в 2008-м. Но профессиональную деятельность начал даже немного раньше, в 2007-м. На третьем курсе строительного университета меня пригласили поработать в проектном бюро. С утра и до обеда на парах, а потом в офис. Мало кто из студентов мог похвастаться тем, что уже получает реальный опыт и полезные профессиональные знания, а я мог. Тогда я был только помощником ГИПа. Формировал тома документации. Доделывал и оформлял чертежи за старшими инженерами. Искал ответы на рабочие вопросы в нормативной документации. Переоценить это время сложно. Фактически за то, что я впитывал массу новых знаний, недоступных моим сокурсникам, мне еще и платили зарплату. А дорожным рабочим я стал позже, когда проходил летнюю производственную практику в компании, которая занималась ремонтом городских улиц.

- Это оказало влияние на Вас в профессиональном плане?

Безусловно. Когда побывал на другом конце своего проекта, где нарисованное и начерченное тобой превращается в реальный объект, начинаешь более осознанно подходить к своей работе. Ты уже несешь ответственность не только за людей, которые будут твоим продуктом пользоваться, но и за простых мужиков, которым это предстоит строить.

После окончания вуза, еще заряженный на учебу по инерции, набранной за пять лет, я решил попробовать свои силы в науке и поступил в аспирантуру своего родного университета. Однако, выступив на нескольких научных конференциях, получив патент на дорожную фрезу для расшивки трещин в асфальтобетонных покрытиях, став лауреатом конкурса на грант мэра Казани в 2010 году, понял, что хочу оставить свой след все-таки не в научной теоретической сфере, а в реально построенных объектах.

- Далее Ваш профессиональный рост был стремительным. Всего через год после начала работы Вас повысили до ведущего инженера. Почему? Что Вы такого сделали?

- Да, после аспирантуры я трудился проектировщиком дорог и генпланов в «ПСО «Казань», а через год уже выполнял ключевую роль ведущего инженера компании. Сейчас это очень крупный подрядчик, а тогда начинающая компания позвала меня, как талантливого проектировщика, в свою команду для совместного роста и развития. Полагаю, они увидели мой потенциал, я действительно всегда работал на результат. Мог ночами не спать, чтобы найти решение поставленных задач. Например, тогда, в 2011 году, я проектировал автомобильную дорогу от федеральной трассы М-7 до свияжского логистического центра (“СММЛЦ”). Участок располагался в пойме реки Волга и весной был подвержен затоплению. Мне приходилось искать в архивах все возможные упоминания о максимальном уровне воды, чтобы выполнить насыпь требуемой высоты и при этом не уйти в перерасход бюджетных средств. Если бы я ошибся с высотой проезжей части дороги, то весной ее эксплуатация была бы невозможна.

Гибкость ума и трудолюбие не являются чем-то экстраординарным, но именно этими качествами должен обладать профессионал. У меня всегда получалось находить наилучший выход.

- Наверняка Вы хорошо помните первый серьезный проект, которым гордитесь.

- Мне очень повезло с моим первым объектом. Это было то, что называется «с места в карьер». Я и несколько более опытных инженеров принялись за проектирование Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. Этот крупнейший в Поволжье терминал должен был стать перевалочной базой для экспортируемых и импортируемых грузов. Мы отстраивали внутреннюю логистику порта, подбирали конструкцию каждой складской зоны, разбирались с незнакомыми мне до того нормами проектирования путей железнодорожного транспорта, создали подъездную дорогу к порту от федеральной трассы М-7 «Волга». Мы даже разработали карты дноуглубительных работ. Погружение в реальное проектирование я тогда прошел полноценное. Сейчас этот терминал, который привлек более 20 млрд рублей инвестиций для строительства, введен в эксплуатацию и функционирует именно так, как его когда-то и задумывали. Безусловно, той работой мы все гордимся.

- С тех пор Вы реализовали множество проектов. Можете рассказать о самых своих интересных и ключевых решениях в строительстве?

- Сложно выделить что-то одно, поскольку опыт в проектировании у меня более 13 лет, и за это время накопилось немало объектов, которые можно назвать и интересными, и сложными, и ключевыми.

Например, проект площадки под проведение Мирового чемпионата World Skills в 2019 году в Казани. Строительство решили вести на территории перед аэропортом. Это сразу наложило ряд ограничений и трудностей, как технических, сопряженных с правилами эксплуатации аэродромов, так и визуальных. Задумывалось, что, выходя из аэропорта, гость первым должен увидеть выставочный комплекс «Казань Экспо», где и проводился чемпионат. Основная сложность в работе с этим объектом состояла в том, что не было права на ошибку и переделки. Из-за сжатых сроков проектирования все мои решения сразу отправлялись на строительную площадку, что-то исправить уже не было возможности. Задача от руководства республики ставилась так, что объект должен быть двойного назначения. Во-первых, принять чемпионат, а во-вторых, функционировать затем как выставочный комплекс. Поэтому, с одной стороны, мы выдерживали требования технического задания от оргкомитета чемпионата, а с другой смотрели, как то или иное решение будет работать самостоятельно. Впоследствии за эту работу я получил благодарность Министерства строительства Республики Татарстан.

- Вы были первым в Татарстане и одним из первых в стране, кто применил 3D технологии при проектировании в строительстве. Теперь ваше решение является стандартом в отрасли. Расскажите, как впервые приняли решение применить BIM-моделирование. Почему вообще назрела такая необходимость?

- Это действительно было необходимым решением, во время работы с метрополитеном. Я занимался благоустройством станций второй линии в Казани, которая сейчас строится в нашем городе, и транспортно-пересадочным узлом «Лермонтовский» в Москве, где стояла аналогичная задача. Сложность такого вида работ состоит в том, что строительство проходит в существующей застройке. Одновременно надо контролировать нижний уровень, где пролегает тоннель метрополитена, верхний уровень, где расположена существующая улица, и между ними должны функционировать инженерные сети, которые обеспечивают жизнедеятельность микрорайона. Здесь нами были впервые в полной мере применены принципы BIM-моделирования. Это когда создается полноценная 3D-модель объекта со всеми деталями и элементами, и по ней оценивается, есть ли незамеченные пересечения, наложения, недопустимые уклоны либо отклонения от нормативных значений. Вы верно подметили, что сейчас работа в BIM является обязательной на многих предприятиях. Мы просто смогли предложить отрасли решение, в котором она уже давно нуждалась.

- Сегодняшний кризис любят сравнивать с пандемийным, который разразился в 2020 году. Какие тогда возникали проблемы на стройке и как вы их решали?

- Надо отдать должное Президенту Республики Татарстан Минниханову, который сразу обозначил приоритеты для региона и отстаивал необходимость продолжать строительные работы в республике. Такая непоколебимость в этом вопросе дала результаты, и в итоге, несмотря на трудности, в Татарстане не было ни одного крупного замороженного проекта либо сорванных сроков на социально важных стройках.

Но, конечно, пандемия ковида внесла корректировки в производственный процесс. В меньшей степени она повлияла на мою деятельность, так как мой рабочий инструмент - компьютер, и в большей степени - на строительные работы. В первую очередь, страдали логистические цепочки. Из-за введенных ограничений на перемещения, поставщики оборудования и материалов не могли обеспечить непрерывную поставку грузов. В результате сроки строительства сдвигались, приходилось в реальном времени обновлять графики производства работ, вписывая туда новые временные интервалы. Со своей стороны, мы старались заранее предугадать, какие из позиций будет трудно поставить без риска срыва. Я лично подбирал аналоги местных производителей, обзванивал склады и базы в поисках оборудования, которое уже было в наличии, и адаптировал проекты под них. В этом смысле кризисы 22-го и 20 годов действительно сильно похожи друг на друга, но теперь работа по импортозамещению и организации новых логистических цепочек не является для нас шоковой, это превратилось в рутину, с которой мы справляемся.

- Помимо основной работы, Вы занимаетесь преподаванием и имеете репутацию новатора, который делает упор не на теорию, а на практику и рассказывает о последних достижениях в индустрии. Что вас так привлекает в этой деятельности?

- Когда учился в аспирантуре, необходимо было иметь выработку часов по работе со студентами. В то время я и полюбил преподавательскую деятельность. В первый год было необычно вести предметы у людей, которые всего на год-два младше тебя. Приходилось завоевывать их внимание и авторитет не только академическими лекциями, но и простыми бытовыми студенческими сюжетами, которые я и сам проходил буквально только что.

В 2019-2020 годах мой университет испытывал недостаток квалифицированных кадров, по ряду предметов оставались незакрытыми позиции лекторов, и декан факультета попросил меня помочь. В то время у меня за плечами имелся 10-летний опыт работы над реальными проектами. Поэтому, мне точно было, чем поделиться со студентами. Переработал весь учебный материал, сделал упор на те вещи, которые им действительно понадобятся с первых дней реальной работы. Отодвинул в тень темы, которые либо устаревали, либо легко доступны на практике. Помню, испытал гордость, когда после первой же лекции студентка, которая шла на красный диплом, попросилась под мое руководство на дипломную работу.

Мне нравилось, что студенты задают мне вопросы, приходилось искать ответы на них, ставить самому новые вопросы перед собой. Преподаватель должен уметь объяснять, это его миссия и главная задача.

- Как Вы оцениваете кадровый потенциал в области строительства? Видите ли «огонек» в глазах студентов - готовы ли они, как и Вы, начать с должности дорожного рабочего?

- Студенты у нас замечательные. Они жадно впитывают информацию, понимая, что самый ценный ресурс в современной действительности - это знания. Как я когда-то проходил производственную практику, так теперь сам принимаю в летние месяцы таких же студентов на практике у себя в группе. Люблю наблюдать за их способами решения задач, и, несмотря на разницу в опыте, у них тоже многому можно поучиться. Например, они научили меня, как можно применить ресурсы с модным ныне искусственным интеллектом к решению повседневных рутинных задач. Или как выигрышнее представлять свой бренд в соцсетях. До них я не считал время, проведенное за скроллингом, чем-то полезным. А они смогли убедить меня в обратном.

Поэтому переживаний за кадровый потенциал у меня нет. Ребята приходят заряженные, целеустремленные и при этом, как и я сам когда-то, совершенно не гнушаются начинать работу с банальных и примитивных вещей: подшивания папочек, оформления чертежей, сбора подписей, и т.д.

- А сами Вы на что заряжены?

- На постоянное развитие! Стараюсь не упускать возможности принять участие в профессиональных конкурсах. В 2021 году стал лауреатом премии “Время инноваций” в номинации “Инфраструктурный проект года”. Рецензирую научные статьи, поэтому в курсе проблем, над которыми работают мои коллеги, и сам учусь у них.

- Будучи в постоянном контакте с ведущими профессионалами области из разных стран, наверняка Вы в курсе, какие проекты, направления сейчас особенно перспективны и стоит на них обратить внимание?

- В октябре 2022 года указом Правительства РФ была утверждена программа «Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года». Она подразумевает поступательное увеличение объемов строительства от года к году, причем, прослеживаются вполне четкие тенденции. Современное строительство призывает людей менять привычки и образ жизни.

Темпы индивидуального жилого строительства (ИЖС) растут, и фокус внимания покупателей смещается в эту сторону. При этом, ушли в прошлое ситуации, когда девелопер выкупал землю, «нарезал» ее на крохотные участки по 5-6 соток и распродавал под индивидуальное строительство. Сейчас клиенты выбирают готовые решения для жизни, с единым благоустроенным пространством, с готовой инфраструктурой, единообразием застройки. Я участвовал в нескольких проектах таких комьюнити в пригороде нашей Казани.

Рынок арендного жилья, мне кажется, сейчас у нас развит еще слабо. Не припомню, чтобы заказчики приходили к нам с такой конкретной задачей. Но перспективы мне видятся у этого направления большие. Многие молодые люди сейчас стараются не обременять себя частной собственностью, чтобы оставаться свободными для перемещений, трудоустройства. Поэтому готовые решения по арендуемому жилью, уверен, будут пользоваться большим спросом.

- Вы упомянули изменение образа жизни. Вы имели в виду тенденцию к переезду в частные дома?

- Нет, не только. Это и создание здоровой городской среды, и экономика совместного потребления с заботой об экологии, и повышенное внимание к досугу и развлечениям в жилой среде. Все это я уже учитываю, когда разрабатываю проекты жилых застроек. Использую арт-объекты во дворах домов, разбиваю скверы и фонтаны внутри жилых комплексов, тщательно прорабатываю дендроплан. Все для того, чтобы люди решали не только базовые потребности в жилье, но испытывали и эстетическое удовольствие, проводя время во дворах, играя со своими детьми, занимаясь спортом в комфортных условиях. Когда такие требования начнут предъявлять все жители страны, произойдет тектонический сдвиг в изменении образа жизни.